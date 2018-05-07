На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Икона кино. Джон Траволта получит награду Каннского кинофестиваля

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Джон Траволта представит в Каннах новую работу

Джон Траволта представит в Каннах новую работу

Американский актер и певец Джон Траволта получит престижную награду на 71-м Каннском кинофестивале, который откроется 8 мая.

Как сообщает Variety, 64-летний актер получит награду Cinema Icon (Икона кино) на фестивале во Франции.

Исполнительный редактор Стивен Гайдос отметил, что долгая карьера, популярность и награды Траволты делают его достойным награды.

Траволта был номинирован на Оскар в 1977 году за роль в фильме Лихорадка субботнего вечера, а в 1994 году - за Криминальное чтиво.

 


Музыкальный фильм Бриолин, выпущенный в 1978 году, главные роли в котором сыграли Траволта и Оливия Ньютон-Джон, вошел в число самых популярных киномюзиклов.

15 мая, после премьеры в Каннах своего нового фильма – драмы Жизнь и смерть Джона Готти, Траволта получит премию Cinema Icon.

 

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове