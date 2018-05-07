Икона кино. Джон Траволта получит награду Каннского кинофестиваля

Американский актер и певец Джон Траволта получит престижную награду на 71-м Каннском кинофестивале, который откроется 8 мая.

Как сообщает Variety, 64-летний актер получит награду Cinema Icon (Икона кино) на фестивале во Франции.



Исполнительный редактор Стивен Гайдос отметил, что долгая карьера, популярность и награды Траволты делают его достойным награды.



Траволта был номинирован на Оскар в 1977 году за роль в фильме Лихорадка субботнего вечера, а в 1994 году - за Криминальное чтиво.



Музыкальный фильм Бриолин, выпущенный в 1978 году, главные роли в котором сыграли Траволта и Оливия Ньютон-Джон, вошел в число самых популярных киномюзиклов.



15 мая, после премьеры в Каннах своего нового фильма – драмы Жизнь и смерть Джона Готти, Траволта получит премию Cinema Icon.

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