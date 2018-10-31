Игры престолов продолжаются. Подробности о съемках приквела

Стало известно, что английская актриса и продюсер Наоми Уоттс получила одну из главных ролей в приквеле сериала Игры престолов.

Приквел Игры Престолов, который еще даже не получил официального названия, уже начинает объявлять имена актеров, которые уже в скором времени приступят к съемкам. Как сообщает Popsugar, английскую актрису Наоми Уоттс уже утвердили на одну из главных ролей в новом сериале. Информации о том, кого она будет играть, пока нет, известно только, что ее героиня - харизматичный окутанный тайной персонаж из высшего света.

События приквела будут происходить за тысячи лет до событий сериала, снятого по книге Песнь льда и пламени Джорджа Мартина. Приквел расскажет о жизни героев Золотого века в самые темные времена. Он раскроет ужасные секреты истории Вестероса, поведает об истинном происхождении белых ходоков, тайнах Востока и легендах Старков. Вы посмотрите на историю совсем другими глазами.

Подготовка к съемкам велась все лето, а первые кадры уже начали снимать в октябре в Белфасте. И хотя у приквела еще действительно нет названия, сам Мартин называет Длинная ночь. Предположительно, сериал уже можно будет смотреть в 2020 году.

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