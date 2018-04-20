ICTV экранизирует исторический детектив Владислава Ивченка о лучшем сыщике Подопригоре

Телеканал ICTV приобрел права на экранизацию украинского иронического детектива Владислава Ивченка.

«Когда мы прочитали истории о приключениях Подопригоры, сразу поняли, что обязательно хотим показать их у нас на канале. Самые яркие сериалы выходят на основе книг. Потому что в книге автор создает целый мир. У Владислава Ивченка этот мир получился очень привлекательный, со многими вкусными деталями. А его главный герой - Иван Карпович Подопригора - это украинский Джеймс Бонд и Шерлок Холмс в одной персоне. Наша задача - качественно перенести весь этот авантюрный дух Украины начала 20-го века на экран. Чтобы зрители полюбили Карповича и его приключения, так как их любят читатели », – прокомментировала Инесса Соболева, продюсер телеканала ICTV.

По сюжету романа бывший филер Киевского охранного отделения Иван Карпович Подопригора после выхода в отставку покупает хутор. Он собирается вести спокойную жизнь провинциального землевладельца. Но покой очень быстро надоедает, поэтому Иван Карпович охотно начинает заниматься расследованиями и становится частным детективом, а затем и звездой приключенческой литературы.

Напомним, что уже вышло шесть книг детективных историй из этой серии. Автор детектива надеется, что экранизация будет такой же популярной, как и книги.

Владислав Ивченко

«У нас большая читательская аудитория, я верю в то, что если полюбили мой текст, то полюбят и картинку. Во-первых, Иван Подопригора, очень харизматичный герой за которым хочется наблюдать, как он находит выход из запутанных ситуаций и принимает решения. Во-вторых, наше время и то время очень похожи, зрители будут смотреть и узнавать себя, свои мысли и взгляды. Это не будет чужой фильм ни о чем, это фильм об Украине, о наших людях », – комментирует автор романа Владислав Ивченко.