Групповая терапия. Рецензия на мультфильм: Суперсемейка 2

В украинский прокат выходит новый мультфильм судии Pixar – Суперсемейка 2. Оригинальная часть вышла в далеком 2004-м, но фокус в том, что тот мультик прочно засел в подкорке зрителей. Так бывает с хорошими вещами. Одно поколение выросло и передало свои знания следующему. Таким образом продолжению был обеспечен какой-то внепоколенческий интерес.

Примерно то же самое произошло с мультфильмом В поисках Дори 2015 года выпуска. Оригинальная часть появилась на год раньше Суперсемейки, в 2003-м, и стала неотъемлемой частью взросления почти каждого ребенка в мире. По крайней мере, в это хочется верить. Но к Дори все-таки остались кое-какие вопросы: при всех своих достоинствах мультик получился слишком неестественным. Как будто продолжение должны были снять и сняли.

С Суперсемейкой 2, к счастью, такого не произошло.

1. Сюжет

Если помните, в конце первой части появлялся новый злодей – Подрывник. Он был похож на крота и был жаден к деньгам. Целью подрывника были банки. Тогда семейство Парров приготовилось противостоять угрозе.

С этого противостояния начинается и новый фильм. Мистер Невероятный, Эластика и их дети: Фиалка и Шастик, ругаясь, кто должен приглядывать за младенцем Джек-Джеком, гонятся за Подрывником по центру города. Из-за ссоры у них так и не получается его поймать, но разрушений они наделали достаточно.

Последнее окончательно ставит крест на репутации супергероев. Общество решает, что вреда от них больше, чем пользы, а со злодеями может справиться и обычная полиция. Однако с такой повесткой дня не соглашается медиамагнат Уинстон Дивор. Он решает восстановить репутацию семьи Парров, а вместе с ними и остальных, разбросанных по всему миру, супергероев.

Что-то в какой-то момент, конечно, начинает идти не так.

2. Сценарий и драматургия

Режиссер и сценарист Суперсемейки 2 Бред Берд, ответственный и за первый фильм и за несколько замечательных мультиков еще, решил не изобретать велосипед. Он сделал вид, что этих четырнадцати лет как будто и не было. Элегантное в своей простоте решение, которое потянуло за собой цепочку удачных приемов и открытий.

Герои здесь точно так же, как и в первой части, сталкиваются с проблемами как внутрисемейными, так и внешними. Причем семейная динамика напрямую связана с победой над врагами. Единственное, здесь все выглядит немного сложнее. Перед нами словно не мультфильм, а анимированная серия про Джеймса Бонда из 60-х, помноженная на фильм-нуар из 50-х. Об этом говорит и солидный хронометраж – почти два часа, и серьезная тема: чтобы победить врагов надо сначала решить проблемы в семье, и большие куски фильма, отданные не на экшн, которого здесь тоже достаточно, а на развитие персонажей, демонстрацию той самой динамики отношений мужа и жены.

Их роли в мультике сместились: отец теперь сидит дома с детьми в то время как мама борется с преступностью, пытаясь очистить реноме супергероев. Смена ролей – стержень истории, вокруг которого оборачиваются мелкие сюжетные линии и где появляется большая часть юмора.

Берд не то чтобы мыслит трендами, он только раскрывает еще одну страницу, еще одну модель семейных отношений, которые существовали в прошлом, существуют сейчас и будут существовать в будущем. Режиссер словно испытывает своих героев, что вызывает большое уважение. Парры становятся не придуманными персонажами, а обретают некую самостоятельную, настоящую жизнь. Причем это касается не только мужа и жены, но и их детей, которые приходят родителям на помощь в самый отчаянный момент.

3. Картинка и актеры

Решение сохранить эстетику привело к еще одному красивому следствию. Действие фильма словно происходит в собирательном образе прошлого: 50-е, 60-е, 70-е смешались здесь в спокойный, но несколько причудливый визуальный ансамбль. Плюс ко всему, Берд еще играется с настоящим в виде стилизованных под прошлое гаджетов.

Сюда стоит добавить прорисовку главных персонажей. Аниматоры логичным образом сохранили мимику мистера Невероятного, Эластики, их детей. Прямые линии, угловатые черты лица смотрятся несколько старомодно, от чего получаешь еще больше удовольствия.

Выглядит все это для глаза современного зрителя одновременно необычно, несмотря на стилизацию – свежо, а несмотря на эклектику – гармонично.

8/10 – вердикт НВ

Суперсемейка 2 настолько естественно вплетается в современный культурный поток, что возникает единственный вопрос: почему Pixar так долго тянули с продолжением? Из этого всего можно было бы спокойно сделать ретро-серию про семью супергероев, их жизнь, их приключения, их быт и проблемы.

Вопрос, конечно, из разряда риторических. Ответов на него может быть много или не быть вовсе. Главное, что у нас есть отличное продолжение отличного мультика. Случаев, когда бизнес идет рука об руку с искусством, мало. Оглядываясь на Мир Юрского периода 2, приходит понимание, что очень мало. Поэтому стоит просто порадоваться, что иногда все-таки бывают исключения.

Суперсемейка 2

Incredibles 2

Мультфильм

2018 год

США

Режиссер – Брэд Бёрд

В главных ролях: Холли Хантер, Крэйг Т. Нельсон, Сэмюэл Л. Джексон, Брэд Бёрд, Джонатан Бэнкс, Боб Оденкерк, Кэтрин Кинер, Изабелла Росселлини, Сара Вауэлл, Хак Милнер и другие.

Автор рецензии: Валерий Мирный

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