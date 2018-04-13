Горилла против Скалы. Рецензия на фильм с Дуэйном Джонсоном - Рэмпейдж

В украинский прокат выходит фильм “Рэмпейдж” – приключенческий боевик про мутантов с Дуэйном “Скалой” Джонсоном и гигантской гориллой по кличке Джордж в главных ролях.

Режиссером картины стал Брэд Пейтон, снявший до этого фильм про землетрясение Разлом Сан-Андреас и хоррор про одержимого мальчика Инкарнация.

Его новая картина продолжает линию, намеченную двумя предыдущими фильмами. Здесь много разрушений и есть одержимые, правда не люди, а животные: обезьяна, крокодил и волк. И видно, что режиссер хотел сделать максимально развлекательную ленту, но он забыл, что надо быть очень осторожным со своими желаниями.

Сюжет

Наше время. Космическая станция. На борту явно что-то пошло не так. В невесомости плавают провода, части обшивки, руки и головы некоторых членов экипажа. За пару минут мы узнаем причину: неудавшийся генетический эксперимент с подопытной крысой. Крыса выросла, отрастила шипы на спине и стала крайне агрессивной.

Единственная выжившая астронавт попыталась было спастись, но ее вернул строгий голос в наушнике: надо доставить образцы препарата, вызывающего неконтролируемый рост, на Землю в алчные руки их владельцев из одной корпорации. У нее в итоге ничего не получилось. Помешала крыса. Контейнеры с препаратом разлетелись по всей территории США. Один упал в Вайоминге, второй – где-то во Флориде, а третий – на территории зоопарка, где работает приматолог Дэвис Окойи.

В результате стремительных мутаций волк в Вайоминге стал ростом с шестиэтажный дом и научился летать, крокодил во Флориде разросся до размеров среднего океанического лайнера, любимая горилла Дэвиса Окойи тоже увеличилась в размерах и вышла из-под контроля. В результате некоторых событий все трое ринулись атаковать Чикаго. Вслед за ними спешат Окойи, уголовница и по совместительству генетик – доктор Кейт, оперативник из секретной правительственной службы Харви, ни у военные, конечно.

Сценарий и драматургия

С одной стороны странно говорить о драматургии фильма с таким сюжетом. С другой – хороший сценарий может быть и в истории про трансформеров, и про Супермена, и про бабочку-убийцу. Было бы желание и талант. И тут лучше сразу подойти к главному: режиссер Пейтон – не самый талантливый постановщик в Голливуде.

Он явно хочет казаться Роландом Эммерихом. Или Майклом Бэем. Это видно по темам и попыткам лихо подойти к их реализации. Но у Пейтона нет чувства юмора и фантазии ни первого режиссера, ни второго. Нет у него и пресловутой лихости, когда фильм снимается, как выстрел от бедра: красиво, эффектно и сразу в цель.

Может, говорить о драматургии в таком сюжете и странно, но чего здесь точно не должно быть, так это ощущения скуки. Фильм про дерущихся в Чикаго мутантов ни при каких обстоятельствах не должен быть скучным. Тем более, фильм с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Актер он не самый талантливый, но зато харизматичный. И видно, что режиссер и оператор не раз пытались подчеркнуть эту харизму выгодными мизансценами и ракурсами.

Только, например, в Форсаже это работает на ура, а здесь смотрится смехотворно. И дело тут в несобранности истории, в ощущении халтурности, которое вызывает Рэмпейдж. Если продолжить аналогию с пулей, то фильм Пейтона явно сделан не из высокопрочного сплава.

© Warner Bros. Pictures

Картинка и актеры

В основе ленты классическая компьютерная игра из 80-х, и страшно подумать, сколько здесь скрывалось возможностей. От отсылок к эпохе до деталей, юмора и персонажей. Тем не менее, картине совершенно не хватает наполнения. Все здесь картонное: от небоскребов до компании сестры и брата Уэйденов. Брэд Пейтон и сценаристы явно не понимают, как устроен большой бизнес.

Из радостей – актеры. Их немного и они второстепенные. Главный тут Джеффри Дин Морган в роли агента из спецслужбы, специализирующейся на вышедших из-под контроля научных экспериментах. И пусть играет он очень похоже на свою же роль в двух последних сезонах Ходячих мертвецов, но его Харви все равно, как глоток свежего воздуха в помещении, начисто лишенном воздуха. Это довольно плоский персонаж, но Морган пытается наполнить его жизнью. Возможно, он даже привнес в его образ несколько своих находок: настолько Харви выбивается из общей повествовательной канвы.

Ну и Малин Акерман с Джейком Лэси, играющие брата и сестру Уэйденов. Они тоже совершенно компьютерные, но хоть немного смешные, что уже неплохо.

Рэмпейдж – вердикт НВ

5/10

Пять баллов за трех актеров. Режиссеру надо было докручивать свою картину либо до полного абсурда с хороводами и шутками через слово, либо оставаться предельно серьезным, а ля Кристофер Нолан. Пейтон же пытается балансировать между и скрывается от принятия решений за своими актерами. Трусливое и недостойное поведение.

Рэмпейдж

Rampage

Приключения

2018 год

США

Режиссер – Брэд Пейтон

В главных ролях: Дуэйн Джонсон, Наоми Харрис, Малин Акерман, Джеффри Дин Морган, Джо Манганьелло, Джейк Лэси и другие.

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