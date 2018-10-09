Горе-творец. Актриса Бизи Филиппс обвинила актера Джеймса Франко в нападении на нее

Это не первые подобные обвинения в адрес Франко

Актриса Бизи Филиппс обвинила своего коллегу по сериалу Чудики и чокнутые, актера Джеймса Франко в неподобающем поведении на съемочной площадке, нападении и буллинге.

Как пишет Variety, в своих мемуарах Филиппс вспоминает, что по сценарию ей нужно было слегка ударить Франко в грудь. После чего Франко вышел из своего образа и напал на нее, утверждает актриса

Бизи Филиппс. Фото: ЕРА

«Он схватил меня за руки и закричал мне в лицо: «Никогда больше не касайся меня!», - пишет Филиппс в своей книге. - И он толкнул меня на землю. Я упала на спину».

На следующий день, говорит Филиппс, актер извинился по требованию режиссеров и продюсеров. Однако так и не был наказан за свое поведение.

Бизи Филиппс и Джеймс Франко в сериале Чудики и чокнутые

Это не первые подобные обвинения в адрес Франко. Ранее пять женщин обвинили его в неподобающем сексуальном поведении, хотя он опровергает эти утверждения. После этого, несмотря на триумф фильма Франко Горе-творец на Золотом глобусе, Американская киноакадемия решила не номинировать Франко на премию Оскар, а сам актер предпочел не явиться на несколько киношных церемоний.

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