Небоскреб и Монстры на каникулах 3. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе мы можем посмотреть новые интересные фильмы, среди которых очередная лента с Дуэйном Джонсоном и третья часть приключений монстров на каникулах.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, кинообозреватель НВ STYLE Валерий Мирный выбрал главные картины недели: Небоскреб, Бесконечность, Гора и Монстры на каникулах 3.

Небоскреб. Роусон Маршалл Тербер. С 12 июля

Не прошло и полгода, а в наш прокат опять выходит фильм с Дуэйном Джонсоном – актером, продюсером, спортсменом и просто обаятельным человеком. В новой картине Джонсон снова противостоит разрушительной стихии, только теперь не генномодифицированным монстрам, а огню. Его герой Уилл Сойер – бывший агент ФБР с протезом вместо ноги, теперь живет вместе с семьей в новом гонконгском небоскребе, названном Жемчужина, из-за причудливого элемента в конструкции, и по совместительству работает там же начальником безопасности. Босс Сойера уверяет последнего, что Жемчужина – самое безопасное здание в мире. На проверку все оказывается совершенно иначе.

Перед нами развлечение в чистом, незамутненном виде. В то же время Голливуд не впервые обращается к теме высоток: в 1974-м вышел популярный фильм Ад в поднебесье, а в 1988-м первый Крепкий орешек. Кроме Джонсона, в картине сыграли: Нив Кэмпбелл, Пабло Шрайбер, Пол МакДжиллион и другие.

Бесконечность. Джастин Бенсон, Аарон Мурхед. С 12 июля

Главное интеллектуальное развлечение кинонедели. Два брата Джастин (старший) и Аарон (младший) еле сводят концы с концами: берутся за низкооплачиваемую работу, перебиваются растворимой лапшой, затрудняются ответить, где будут ночевать завтра. Однажды они получают посылку с видеозаписью. На ней расплывчатое приглашение вернуться в некую секту. Аарон о своем пребывании в ней ничего не помнит, Джастин же уверен, что там их не ждет ничего хорошего. Тем не менее, первый уговаривает второго заехать на денек-другой, посмотреть что к чему. Поездка оборачивается страннейшим и самым пугающим опытом в их жизнях.

Двое американских друзей-режиссеров Бенсон и Мурхед вот уже в третий раз снимают фильм, который сложно описать, но от которого невозможно оторваться при просмотре. В ленте Бесконечность ребята, используя необычный инвентарь и форму сай-фай триллера, поднимают глубинные, общечеловеческие темы и ставят неудобные, но крайне интересные вопросы.

Гора. Дженнифер Пидом. С 12 июля

Документальный фильм австралийки Дженнифер Пидом, озвученный с помощью австралийского же симфонического оркестра, расскажет о величии и красоте гор, а еще о людях, которые вот уже много веков неустанно стараются их покорить. Из этого столкновения природы в ее самом опасном проявлении и человека в его самом смелом рождаются мысли о вечном.

Пидом не впервые обращается к теме взаимодействия человека и стихии: ее первая документальная работа Соло рассказывала о закончившейся трагично попытке австралийца Эндрю Маколи переплыть Тасманово море на каяке, а вторая, озаглавленная Шерпа, была, как видно из названия, о горных проводниках из Непала.

Монстры на каникулах 3. Дженнди Тартаковски. С 12 июля

Теперь развлечение для самых маленьких. Третья часть приключений разной нечисти из детских страшилок честна со зрителем точно так же, как и две предыдущие: удовольствие здесь в первую очередь получат именно дети. Путешествуя по морю, Дракула влюбляется в девушку по имени Эрика. Та оказывается верной правнучкой истребителя монстров – Авраама Ван Хельсинга. Ее цель – закончить дело, начатое дедом. Дракуле на помощь спешат его друзья и дочь по имени Мэйвис.

Закончится все самым наилучшим образом, ведь человек познается по поступкам, а не по внешнему виду. Пусть даже он или она выглядят, как монстры.

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