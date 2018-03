Главную награду премии Сезар получил фильм 120 ударов в минуту

Жюри французской премии Сезар признало лучшим фильмом года 120 ударов в минуту Робена Кампийо. Кинокартина о первых годах эпидемии СПИДа завоевала призы в шести категориях, сообщает RFI.

Вторым фаворитом церемонии Сезар стала историческая драма Альбера Дюпонтеля До свидания там, наверху. Она получила призы в пяти категориях, в том числе за лучшую режиссуру.

Лучшей актрисой назвали Жанн Балибар, сыгравшую главную роль в фильме о французской певице Барбаре режиссера Матье Амальрика.

Сезара за лучшую мужскую роль получил 36-летний Сван Арло, сыгравший в фильме Мелкий фермер. Эту картину также отметили наградой за лучший режиссерский дебют и призом лучшей актрисе второго плана (Сара Жиродо).

Фильм Нелюбовь Андрея Звягинцева получил Сезар как лучший иностранный фильм года.

Сезар лучшему документальному фильму был присужден картине Рауля Пека I am not your negro, рассказывающей о борьбе афроамериканцев за гражданские права.

По традиции каждый год на церемонии призов Сезар присуждается почетный приз. В этом году его получила испанская актриса Пенелопа Крус, которая пришла на церемонию вместе со своим мужем, актером Хавьером Бардемом, своей матерью и другими членами семьи.

Полный список призеров 43-й церемонии Сезар:

Лучший фильм – 120 ударов в минуту, реж. Робен Кампийо

Лучший режиссер – Альбер Дюпонтель, До свидания там, наверху

Лучшая актриса – Жанн Балибар, Барбара

Лучший актер – Сванн Арло, Мелкий фермер

Лучший дебютный фильм – Мелкий фермер, реж. Юбер Шарюэль

Лучший актер второго плана – Антуан Ренартц, 120 ударов в минуту

Лучшая актриса второго плана – Сара Жиродо, Мелкий фермер

Лучший молодой актер - Науэль Перес Бискайярт, 120 ударов в минуту

Лучшая молодая актриса – Камелия Жордана, Блеск

Лучший оригинальный сценарий – Робен Кампийо, 120 ударов в минуту

Лучший сценарий-экранизация – Альбер Дюпонтель, Пьер Леметр, До свидания там, наверху

Лучший оператор – До свидания там, наверху

Лучший звук – Барбара

Лучшие декорации – До свидания там, наверху

Лучший монтаж – 120 ударов в минуту

Лучшая музыка – Арно Реботини, 120 ударов в минуту

Лучшие костюмы – Мими Леппика, До свидания там, наверху

Лучший документальный фильм – I am not your negro, реж. Рауль Пек

Лучший короткометражный фильм – Улитки, реж. Алис Вьяль

Лучший короткометражный анимационный фильм – Пепе-морж, реж. Люкрес Андре

Лучший полнометражный анимационный фильм – Большой злой лис и другие сказки, реж. Бенжамен Реннер, Патрик Эмбер

Лучший иностранный фильм – Нелюбовь, реж. Андрей Звягинцев

Приз зрительских симпатий – Возьми меня штурмом, реж. Дани Бун