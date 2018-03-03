Главную награду премии Сезар получил фильм 120 ударов в минуту

Жюри французской премии Сезар признало лучшим фильмом года 120 ударов в минуту Робена Кампийо. Кинокартина о первых годах эпидемии СПИДа завоевала призы в шести категориях, сообщает RFI.
Вторым фаворитом церемонии Сезар стала историческая драма Альбера Дюпонтеля До свидания там, наверху. Она получила призы в пяти категориях, в том числе за лучшую режиссуру.
Лучшей актрисой назвали Жанн Балибар, сыгравшую главную роль в фильме о французской певице Барбаре режиссера Матье Амальрика.
Сезара за лучшую мужскую роль получил 36-летний Сван Арло, сыгравший в фильме Мелкий фермер. Эту картину также отметили наградой за лучший режиссерский дебют и призом лучшей актрисе второго плана (Сара Жиродо).
Фильм Нелюбовь Андрея Звягинцева получил Сезар как лучший иностранный фильм года.
Сезар лучшему документальному фильму был присужден картине Рауля Пека I am not your negro, рассказывающей о борьбе афроамериканцев за гражданские права.
По традиции каждый год на церемонии призов Сезар присуждается почетный приз. В этом году его получила испанская актриса Пенелопа Крус, которая пришла на церемонию вместе со своим мужем, актером Хавьером Бардемом, своей матерью и другими членами семьи.
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Полный список призеров 43-й церемонии Сезар:
Лучший фильм – 120 ударов в минуту, реж. Робен Кампийо
Лучший режиссер – Альбер Дюпонтель, До свидания там, наверху
Лучшая актриса – Жанн Балибар, Барбара
Лучший актер – Сванн Арло, Мелкий фермер
Лучший дебютный фильм – Мелкий фермер, реж. Юбер Шарюэль
Лучший актер второго плана – Антуан Ренартц, 120 ударов в минуту
Лучшая актриса второго плана – Сара Жиродо, Мелкий фермер
Лучший молодой актер - Науэль Перес Бискайярт, 120 ударов в минуту
Лучшая молодая актриса – Камелия Жордана, Блеск
Лучший оригинальный сценарий – Робен Кампийо, 120 ударов в минуту
Лучший сценарий-экранизация – Альбер Дюпонтель, Пьер Леметр, До свидания там, наверху
Лучший оператор – До свидания там, наверху
Лучший звук – Барбара
Лучшие декорации – До свидания там, наверху
Лучший монтаж – 120 ударов в минуту
Лучшая музыка – Арно Реботини, 120 ударов в минуту
Лучшие костюмы – Мими Леппика, До свидания там, наверху
Лучший документальный фильм – I am not your negro, реж. Рауль Пек
Лучший короткометражный фильм – Улитки, реж. Алис Вьяль
Лучший короткометражный анимационный фильм – Пепе-морж, реж. Люкрес Андре
Лучший полнометражный анимационный фильм – Большой злой лис и другие сказки, реж. Бенжамен Реннер, Патрик Эмбер
Лучший иностранный фильм – Нелюбовь, реж. Андрей Звягинцев
Приз зрительских симпатий – Возьми меня штурмом, реж. Дани Бун
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