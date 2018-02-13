Гильермо Дель Торо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля 2018

Известный мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо, чей фильм Форма воды был удостоен Золотого льва на 74-м Веценианском кинофестивале, получил премию Золотой глобус и номинирован на Оскар, будет возглавлять жюри 75-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает Variety.

"Быть председателем жюри в Венеции – это невероятная честь и ответственность, которую я принимаю с уважением и благодарностью. Венецианский фестиваль – это окно в мировое кино и возможность отметить его силу и культурную значимость", – заявил Дель Торо, которого считают фаворитом предстоящей церемонии Оскар.

Дель Торо с актерами фильма Форма воды © EPA

Директор Венецианского кинофестиваля в Альберто Барбера назвал дель Торо "воплощением великодушия, любви к фильмам и страсти к кинематографу, которая способна вызывать эмоции, влиять на людей и при этом заставлять их думать".

"Благодаря своему яркому воображению, необыкновенной чувствительности и вере в силу образов, он воплотил в жизнь фантастическую вселенную, в которой могут сосуществовать любовь и страх. Он будет гениальным, любознательным и полным энтузиазма президентом жюри", – подытожил Барбера.

Напомним, что картина Гильермо Дель Торо Форма воды стала лидером по числу номинаций на премию Оскар 2018. Фильм представлен в 13 из 24 возможных категорий кинопремии.

Отметим, что 75-й Венецианский фестиваль будет проходить с 29 августа по 8 сентября 2018 года.

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