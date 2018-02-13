На главную НВ STYLE
На главную НВ STYLE
RU UA

Гильермо Дель Торо возглавит жюри Венецианского кинофестиваля 2018

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Гильермо Дель Торо станет председателем жюри Веценианского фестиваля

Гильермо Дель Торо станет председателем жюри Веценианского фестиваля

Известный мексиканский режиссер Гильермо Дель Торо, чей фильм Форма воды был удостоен Золотого льва на 74-м Веценианском кинофестивале, получил премию Золотой глобус и номинирован на Оскар, будет возглавлять жюри 75-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщает Variety.

"Быть председателем жюри в Венеции – это невероятная честь и ответственность, которую я принимаю с уважением и благодарностью. Венецианский фестиваль – это окно в мировое кино и возможность отметить его силу и культурную значимость", – заявил Дель Торо, которого считают фаворитом предстоящей церемонии Оскар.

Дель Торо с актерами фильма Форма воды © EPA

Директор Венецианского кинофестиваля в Альберто Барбера назвал дель Торо "воплощением великодушия, любви к фильмам и страсти к кинематографу, которая способна вызывать эмоции, влиять на людей и при этом заставлять их думать". 

"Благодаря своему яркому воображению, необыкновенной чувствительности и вере в силу образов, он воплотил в жизнь фантастическую вселенную, в которой могут сосуществовать любовь и страх. Он будет гениальным, любознательным и полным энтузиазма президентом жюри", – подытожил Барбера.

Напомним, что картина Гильермо Дель Торо Форма воды стала лидером по числу номинаций на премию Оскар 2018. Фильм представлен в 13 из 24 возможных категорий кинопремии.

Отметим, что 75-й Венецианский фестиваль будет проходить с 29 августа по 8 сентября 2018 года.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Еще на НВ style

Еще на НВ style

Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове