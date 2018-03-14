"Монстры - святые покровители аутсайдеров". Гильермо дель Торо о вдохновении, депрессиях и настоящих чудовищах

Мексиканский режиссер и сценарист Гильермо дель Торо стал триумфатором 90-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии, которая прошла в Лос-Анджелесе 4 марта.

Как и прогнозировали критики, Дель Торо унес домой две самых престижных статуэтки Оскара – в номинациях Лучший режиссер и Лучший фильм (за ленту Форма воды).

В интервью сайту The Talks оскароносный режиссер рассказал о своем вдохновении, создании необычных персонажей и переживаниях после провалов.

«Я влюблен в монстров, это что-то очень интимное и духовное. Я до сих пор тронут персонажем Франкенштейна и всеми классическими монстрами, и это сродни к религии, - говорит дель Торо. - Я могу рассказывать истории, интимные и духовные о монстрах, у меня нет проблем с этим. Для меня это не упражнения в постмодернизме».

По его словам, главная особенность монстров в том, что они являются тотальными изгоями. «Я могу быть изгоем из-за своей расы, пола, сексуальных предпочтений, политических взглядов, чего угодно, но монстры - просто изгои. И это отображено в Форме воды, где вы видите мир, который мечтает о будущем, но в то же время имеет расовые проблемы, в котором очень легко ненавидеть. Это существо - своего рода полный изгой, невидимка... Поэтому монстры - святые покровители аутсайдеров», - объясняет режиссер.

Фото: ЕРА

Дель Торо говорит, что в отличие от реальной жизни, где, называя кого-то «монстром», мы говорим о его душевных качествах, в кино эти существа «очень нежные»: «Персонаж Майкла Шеннона - настоящий монстр в Форме воды, тогда как зверь пробуждает истинную природу Элизы. Он напоминает ей, откуда она родом и кем она является, в отличие от традиционной истории, когда девушка целует зверя, и тот превращается в принца».

Режиссер рассказал, что занимался созданием амфибии из Формы воды около трех лет, что стало для него самой долгой работой над персонажем. Это время сравнимо с тем, которое было потрачено на создание еще одного персонажа фильма дель Торо – Хеллбоя. «Два существа, которые заняли больше всего времени, - это Хеллбой с макияжем для Рона Перлмана и этот. Люди иногда говорят: «В Хеллбое Рон Перлман окрашен в красный цвет». Но нет. Это невероятно сложный макияж! Он должен был получить премию Академии. Это один из самых красивых протезных макияжей, когда-либо сделанных».

Дель Торо на съемках Хеллбоя

По словам дель Торо, за 25 лет карьеры в кино он понял, что «нужно иметь более двух-трех проектов, потому что, если один из них не будет реализован, или провалится, то другой сработает».

Однако он отмечает, что тяжело переживает, когда какой-то из его проектов проваливается: «О, вы хотите покончить жизнь самоубийством!…Поэтому, когда я работаю, я всегда стараюсь быть не слишком сумасшедшим, потому что знаю, что проект может не получиться. Но я могу впасть в глубокую депрессию на долгое время, если это произойдет. Провал Хребтов Безумия действительно отобрал ветер у моих парусов».

Фото: ЕРА

«Но, в конце концов, я очень благодарен за фильмы, которые я снял. Я смог сделать фильмы за 1 млн долларов, и я смог снимать фильмы за 195 млн долларов. Я могу делать то, что хочу, в разном хронометраже, по разным причинам. Я смог сделать в 10 раз больше фильмов, чем думал, что когда-либо сделаю! У меня 25-летняя карьера, и сегодня я такой же странный, как был, когда сделал свой первый фильм!»

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