Битва за Дюка. Что покажут в основном конкурсе главного кинофестиваля Украины

В Международной конкурсной программе ОМКФ - в той самой, в которой вручают главный приз Одесского кинофестиваля - Золотого Дюка - в этом году будет бороться 12 полнометражных фильмов из 19 стран (учитывая страны копродукции).

НВ Style знакомит вас с Международной конкурсной программой ОМКФ - 2018.

Вулкан / Volcano

VOLCANO Trailer (English subtitles) from Pluto Film on Vimeo.

Драмеди украинского режиссера Романа Бондарчука "Вулкан" рассказывает историю иностранца Лукаса, который отправляется с миссией ОБСЕ к границе с оккупированным Крымом и оказывается в искаженной реальности в доме местного жителя Вовы. В этих странных местах, где каждый день может стать последним, Лукас получает шанс начать жизнь сначала.

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Хрусталь / Crystal Swan

Комедия положений "Хрусталь" белорусского режиссера Дарьи Жук, в которой несколько поколений столкнулись друг с другом. Молодая рейверша Веля, мечтающая об эмиграции в США, вынужденно переезжает в небольшой заводской городок и переворачивает его жизнь вверх тормашками. Беларусь, кстати, выдвинула фильм "Хрусталь" на Оскар как лучший иностранный фильм. Страна не делала этого уже 22 года - с 1996-го.

Дорога грома / Thunder Road

Черная комедия "Дорога грома" американца Джима Каммингса - это история полицейского, который наперекор печальным вызовам судьбы делает все возможное, чтобы остаться оптимистом. Каммингс сыграл в своем фильме главную роль.

Девушка / Girl

Фильм о взрослении "Девушка" режиссера Лукаса Донта - история 15-летней Лары, которая выбрала путь профессиональной балерины и должна принять свое тело, хоть и рождена мальчиком. Мировая премьера картины состоялась 12 мая 2018 на 71-м Каннском международном кинофестивале, где она участвовала в конкурсной программе Особый взгляд. Лента получила ЛГБТ-приз фестиваля Квир-пальмовую ветвь, Золотую камеру как лучший дебют и приз ФИПРЕССИ. Исполнитель главной роли Виктор Полстер был отмечен жюри программы Особый взгляд как лучший актер.

Стикс / Styx

Драма режиссера Вольфганга Фишера о молодом враче скорой помощи. Женщина хочет воплотить свою мечту - отправиться в путешествие на яхте, и благодаря этому меняет не только свою жизнь, но и жизнь многих других людей-беженцев, которых встречает в пути.

Башня. Ясный день / Tower. A Bright Day/ Wieża. Jasny dzień

Психологическая драма польского кинорежиссера Ягоды Шельц рассказывает об обычной семейной драме, превращающейся в историю на грани фантастики и реальности.

Жаль / Oiktos / Pity

Сатирическая комедия с элементами черного юмора "Жаль" греческого режиссера Бабиса Макридиса рассказывает историю 40-летнего мужчины, который живет с сыном в доме своей семьи и ухаживает за женой, находящейся в коме. Когда она неожиданно приходит в себя, жизнь семьи превращается в настоящий фарс.

Три с половиной / Teen Aur Aadha / Three and a Half

Лирическая кинолента украинского кинорежиссера Дарьи Гайкаловой (Дара Гай), снятая в копродукции с Индией. Фильм раскрывает жизнь одного дома на протяжении 50 лет: в нем в разные времена была школа и комната, в которой жили юноша вместе с парализованным дедушкой. В другое время тут был бордель, а после него - уютное семейное гнездышко. Дом нашептывает тайны прошлых лет своим жителям и открывает владельцам укромные тайники собственной памяти.

Перелетные птицы / Pájaros de verano / Birds of Passage

Гангстерская сага "Перелетные птицы" (Pájaros de verano / Birds of Passage) от колумбийских режиссеров Сиро Герры и Кристины Гайего - исповедь о том, что происходит, когда пересекаются жадность, страсть и честь. Начинается братоубийственная война, в которой на кону оказывается жизнь, культура и традиции предков.

Важиб / Wajib

Копродукция 7 стран - Палестины, Франции, Германии, Колумбии, Норвегии, Катара та ОАЭ - драматическая комедия «Важиб» (Wajib) Аннемари Жасир с горько-сладким послевкусием об отношениях отца и сына от режиссера Аннемари Жасир.

Парижское образование / Mes provinciales / A Paris Education

Французская драма Жана Поля Сивейрака - это история двух молодых людей, которые приехали в Сорбонну, где им предстоит столкнуться с вызовами дружбы, любви и, главное, искусства.

Поророка / Pororoca

Драматический триллер "Поророка" румынского режиссера Константина Попеску представит зрителю интригующую историю идеальной супружеской пары, чья маленькая дочь вдруг исчезает.

Жюри Международной конкурсной программы

Официальный сайт ОМКФ

В этом году жюри Международной конкурсной программы возглавит продюсер Эва Пущиньска (Польша). Вместе с ней фильмы Международного конкурса будут оценивать кинорежиссер Ритеш Батра (Индия), режиссер театра и кино, сценарист Игорь Минаев (Украина/Франция), режиссер и сценарист Арно де Пальер (Франция) и актриса Ия Шуглиашвили (Грузия)

Эва Пущиньска - польский продюсер, лауреат премии LUX Film 2014, член совета Европейской киноакадемии. Фильмы, продюсером которых выступила Пущинська, завоевали ряд международных наград. В частности, картина «Ида» (реж. Павел Павликовски) получил «Оскар» как лучший иностранный фильм (2015), премии Европейской киноакадемии («Лучший фильм») и BAFTA («Лучший неанглоязычный фильм»). Среди фильмов Эви Пущиньской «Капитан» - призер Немецкой киноакадемии и фестиваля в Сан-Себастьяне и «Холодная война», которая в этом году была номинирована на Золотую пальмовую ветвь, а режиссер Павел Павликовски получил награду за лучшую режиссуру.

Индийский режиссер и сценарист Ритеш Батра в 2012 году дебютировал с короткометражным фильмом “Обычное кафе, Каир”. Картина получила награды на кинофестивалях в Трайбеке и Чикаго. Полнометражная лента режиссера “Ланчбокс” (2013) принимала участие в секции “Неделя критики” Каннского кинофестиваля, а на 4-ом ОМКФ Ритеш Батра был награжден призом за лучшую режиссуру. Фильм получил премию Ассоциации кинокритиков на кинофестивале в Торонто и номинировался на премию BAFTA в категории «Лучший неанглоязычный фильм». Среди прочих работ режиссера - “Наши души по ночам” (2017) с Джейн Фондой и Робертом Редфордом в главных ролях и “Предчувствие конца” (2017) с Джимом Бродбентом и Шарлоттой Ремплинг.

Игорь Минаев - украинско-французский театральный и кинорежиссер, сценарист. Его картины “Холодный март” и “Первый этаж” были показаны в секции “Двухнедельник режиссеров” Каннского МКФ в 1988 и 1990 гг. За ленту “Первый этаж” Минаев в 1990 году на кинофестивале Золотой Дюк в Одессе получил Диплом жюри за лучшую режиссуру. Фильм “Первый этаж” также вошел в ретроспективу “Потерянный мир” 4-го ОМКФ, а в прошлом году “Холодный март” был представлен во внеконкурсной программе “Нежный возраст” 8-го Одесского кинофестиваля. Также Минаев снял фильм “Голубое платье” (картина принимала участие в “Неделе критики” Берлинале-2016), “Наводнение” (главную роль сыграла лауреат премии “Оскар” Изабель Юппер) и другие.

Арно де Пальер - французский режиссер и сценарист. В 16 лет начал заниматься театральным искусством и изучением литературы. Снял ряд короткометражных фильмов. Его первая полнометражная картина “Будущее Дранси” (1996) - история про убийства евреев в Париже и пригороде в период Второй мировой войны. Работа Арно де Пальера “Диана Веллингтон” (2010) была показана на Венецианском МКФ, а “Американская пыль” (2011) открывала международный кинофестиваль в Марселе. Фильм “Михаэль Кольхаас” был отобран в основной конкурс Каннского МКФ-2013. Картина “Сирота” претендовала на Гран-при 8-го ОМКФ.

Ия Шуглиашвили - грузинская актриса театра и кино. Лауреат призов за лучшую женскую роль на кинофестивалях Transilvania (Румыния) и Евразия (Казахстан) за работу в картине “Моя счастливая семья” (реж. Нана Эквтимишвили и Симон Гросс). Лента была отмечена наградами на многих кинофестивалях, в том числе в Софии, Сиэтле, Висбадене (goEast), а также на 8-м ОМКФ.

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