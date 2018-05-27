ХХ век против XXI. Киев в фильмах классиков и современных режиссеров - подборка НВ

Киев богат живописными панорамами и уникальной архитектурой, именно поэтому его любят кинорежиссеры. В честь дня Киева редакция НВ собрала 10 фильмов, в которых можно увидеть столицу, в объективе Кристиана Кариона, Михаила Кауфмана, Владимира Лерта, Романа Балаяна и других известных режиссеров

В подборке представлены картины классиков ХХ века и фильмы, созданные уже в ХХІ веке:

Киевлянка, реж. Тимофей Левчук, 1958 г.

Жанр: драма

История о семье киевлян в исторический период с 1917 по 1957 г.

Прощальное дело, реж. Кристиан Карион (Франция), 2009 г.

Жанр: триллер

Фильм описывает события, связанные с одной из самых громких шпионских операцией двадцатого века.

По сюжету Сергею Григорьеву, полковнику КГБ, становится не по душе то, что творится в стране. Он решает развалить систему и становится шпионом, который передает информацию французским спецслужбам, через временного связного, одного из командированных в Союз французских инженеров.

Навесні, реж. Михаил Кауфманн, 1929 г.

Жанр: документальное кино

Классика украинского авангарда. В основе картины - наблюдение за киевом весной. Фильм условно разделен на 5 частей: На переломе, Весенние заботы, Быт, Народные праздники, Весна идёт.

Отторжение, реж. Владимир Лерт 2009 г.

Жанр: фантасмагория

Главный герой просыпается и обнаруживает, что весь мир вокруг изменился. Город опустел, на улицах брошенный транспорт и военная техника, а небо стало зелёного цвета. Всё, что было привычно и дорого, вдруг исчезло. Андрей вместе со своим соседом Иваном Павловичем отправляется в путь, чтобы выяснить, что же случилось.

Дед левого крайнего, реж. Леонид Осыка, 1973 г.

Жанр: комедия

Пенсионер постоянно ищет, куда бы ему применить свою энергию. В его семье все нашли свое призвание. В его жизни только одна радость - старший внук, футболист, "левый крайний".

Звичайна справа, реж. Валентин Васянович, 2013 г.

Жанр: драма

Фильм о потомственном враче, которого выгоняют с работы и он решает стать поэтом. В этот момент герой попадает в неприятные абсурдные происшествия, в результате которых теряет все что имел.

Нет неизвестных солдат, реж. Суламифь Цыбульник, 1965 г.

Жанр: военный фильм

Действия художественного фильма происходят во время обороны Киева в начале Второй мировой войны.

Оранжлав, реж. Алан Бадоев, 2006 г.

Жанр: мелодрама

Фантазия на тему любви и смерти, история двух влюбленных - фотографа и виолончелистки - запертых в квартире с умирающим мужчиной.

За двома зайцями, реж. Виктор Иванов, 1961 г.

Жанр: комедия

Фильм по пьесе Михаила Старицкого в свою очередь представляющей собой переработку комедии Ивана Нечуя-Левицкого "На Кожемяках".

Незадачливый владелец цирюльни, модник и гуляка, обанкротившись, решает поправить свои дела выгодной женитьбой. Случайно он узнаёт, что за свою некрасивую дочь Проню Прокоповну отец даёт десять тысяч приданого.

Райские птицы, Роман Балаян, 2008 г.

Жанр: драма

Сюжет разворачивается в 80-х. Киевский писатель Сергей Голобородько пишет дебютный роман, который желает прочитать его духовный наставник Николай, бывший политзаключённый. Он умеет летать, как птица, и обучает этому свою возлюбленную Катю, а затем и Сергея.