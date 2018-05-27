ХХ век против XXI. Киев в фильмах классиков и современных режиссеров - подборка НВ

Киев богат живописными панорамами и уникальной архитектурой, именно поэтому его любят кинорежиссеры. В честь дня Киева редакция НВ собрала 10 фильмов, в которых можно увидеть столицу, в объективе Кристиана Кариона, Михаила Кауфмана, Владимира Лерта, Романа Балаяна и других известных режиссеров
В подборке представлены картины классиков ХХ века и фильмы, созданные уже в ХХІ веке:
Киевлянка, реж. Тимофей Левчук, 1958 г.
Жанр: драма
История о семье киевлян в исторический период с 1917 по 1957 г.
Прощальное дело, реж. Кристиан Карион (Франция), 2009 г.
Жанр: триллер
Фильм описывает события, связанные с одной из самых громких шпионских операцией двадцатого века.
По сюжету Сергею Григорьеву, полковнику КГБ, становится не по душе то, что творится в стране. Он решает развалить систему и становится шпионом, который передает информацию французским спецслужбам, через временного связного, одного из командированных в Союз французских инженеров.
Навесні, реж. Михаил Кауфманн, 1929 г.
Жанр: документальное кино
Классика украинского авангарда. В основе картины - наблюдение за киевом весной. Фильм условно разделен на 5 частей: На переломе, Весенние заботы, Быт, Народные праздники, Весна идёт.
Отторжение, реж. Владимир Лерт 2009 г.
Жанр: фантасмагория
Главный герой просыпается и обнаруживает, что весь мир вокруг изменился. Город опустел, на улицах брошенный транспорт и военная техника, а небо стало зелёного цвета. Всё, что было привычно и дорого, вдруг исчезло. Андрей вместе со своим соседом Иваном Павловичем отправляется в путь, чтобы выяснить, что же случилось.
Дед левого крайнего, реж. Леонид Осыка, 1973 г.
Жанр: комедия
Пенсионер постоянно ищет, куда бы ему применить свою энергию. В его семье все нашли свое призвание. В его жизни только одна радость - старший внук, футболист, "левый крайний".
Звичайна справа, реж. Валентин Васянович, 2013 г.
Жанр: драма
Фильм о потомственном враче, которого выгоняют с работы и он решает стать поэтом. В этот момент герой попадает в неприятные абсурдные происшествия, в результате которых теряет все что имел.
Нет неизвестных солдат, реж. Суламифь Цыбульник, 1965 г.
Жанр: военный фильм
Действия художественного фильма происходят во время обороны Киева в начале Второй мировой войны.
Оранжлав, реж. Алан Бадоев, 2006 г.
Жанр: мелодрама
Фантазия на тему любви и смерти, история двух влюбленных - фотографа и виолончелистки - запертых в квартире с умирающим мужчиной.
За двома зайцями, реж. Виктор Иванов, 1961 г.
Жанр: комедия
Фильм по пьесе Михаила Старицкого в свою очередь представляющей собой переработку комедии Ивана Нечуя-Левицкого "На Кожемяках".
Незадачливый владелец цирюльни, модник и гуляка, обанкротившись, решает поправить свои дела выгодной женитьбой. Случайно он узнаёт, что за свою некрасивую дочь Проню Прокоповну отец даёт десять тысяч приданого.
Райские птицы, Роман Балаян, 2008 г.
Жанр: драма
Сюжет разворачивается в 80-х. Киевский писатель Сергей Голобородько пишет дебютный роман, который желает прочитать его духовный наставник Николай, бывший политзаключённый. Он умеет летать, как птица, и обучает этому свою возлюбленную Катю, а затем и Сергея.
Комментарии
Правила комментирования