Герой моего времени и Простая услуга. Главные кинопремьеры недели

На этой неделе в украинских кинотеатрах можно посмотреть новые интересные фильмы, среди которых фильм Тони Ноябревой, получивший Золотого Дюка за лучшую режиссуру на Одесском международном кинофестивале, комедия от режиссера Девичника в Вегасе и приключенческий фильм об агенте британской разведки Джонни Инглиша.

Если вы не знаете, какой фильм посмотреть в кинотеатре, встречайте главные картины недели: Герой моего времени, Простая услуга, Агент Джонни Инглиш: Новая миссия.

Приятного просмотра!

Герой моего времени. Тоня Ноябрева. С 20 сентября

Социальная комедия на злобу дня. В центре сюжета молодой человек по имени Жорик, который пытается переступить через прошлое и интегрироваться в современный мир. Для этого он даже переезжает в столицу, где меняет работы, ищет за что бы зацепиться, пытается завести знакомства. Все это приводит к череде забавных и поучительных ситуаций, говорящих о классовом расслоении в обществе и искусственных, но высоких стенах между людьми.

За свою работу Тоня Ноябрева получила приз в категории лучший украинский режиссер на Одесском кинофестивале летом этого года. В главных ролях: Евгений Бушмакин, Олег Шевцов, Василиса Фролова, Наталья Якимович и другие.

Простая услуга. Пол Фиг. С 20 сентября

Новый фильм от режиссера Шпионки и Девичника в Вегасе. Только теперь чуть меньше комедии и чуть больше триллера в стиле Брайана Де Пальмы. В центре истории две абсолютно не похожие друг на друга женщины: Стефани – мама-блогерша, Эмили – из разряда роковых красоток, которые внезапно пропадают. Тем не менее, обе постепенно сближаются и становятся вроде бы подругами. “Вроде бы” потому, что Эмили внезапно исчезает и в ходе расследования становится ясно, что скрывала она слишком много для искренней дружбы.

Пол Фиг опять снимает про девушек, но в этот раз немного смещает тональность. В темную сторону цветовой палитры. В главных ролях: Анна Кендрик и Блейк Лайвли.

Агент Джонни Инглиш: Новая миссия. Дэвид Керр. С 20 сентября

Неуклюжие приключения агента британской разведки Джонни Инглиша получают продолжения примерно раз в 7-8 лет. В новой, третьей по счету, серии Инглиш вынужденно вернется из заслуженного отдыха, чтобы столкнуться с кибер-террористами. Дело в том, что некая организация рассекретила всех работающих под прикрытием агентов Британии. Надежда только на Роуэна Аткинсона.

Кроме знаменитого британского комика, в фильме сыграли Ольга Куриленко, Эмма Томпсон и Бен Миллер.

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