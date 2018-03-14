Гепарды в Намибии и селфи во время зомби-апокалипсиса. Объявлены лучшие видео 2018 года, снятые с помощью дронов

Первый в мире фестиваль, посвященный видео, снятому с помощью дронов, - New York City Drone Film - объявил победителей 2018 года.

Организаторы международного фестиваля, который прошел уже в четвертый раз, выбрали победителей в 10 категориях. Лучшие ролики определяло жюри, в состав которого вошли режиссеры, фотографы, продюсеры, представители технологических компаний и даже пилоты.

Лучшие видео, снятые с помощью дронов, по версии New York City Drone Film:

Экстремальные виды спорта и лучшее шоу

Новости и документальное кино

X-Фактор

Фристайл

Рассказ

Пейзажи и архитектура

Дрони

Демонстрация дронов

Стоп-кадр

Шоурил

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