Гений, ушедший преждевременно. Опубликован трейлер документального фильма о Робине Уильямсе

Канал HBO опубликовал первый трейлер документального фильма о покойном актере Робине Уильямсе. В фильме знаменитого комика показывают через не опубликованные ранее кадры, в которых подробно описывается его творческий путь и личная жизнь.

Фильм Робин Уильямс: Войдите в мой разум (Robin Williams: Come Inside My Mind) выйдет 16 июля на HBO. Создатели описывают картину как "смешной, интимный и душераздирающий портрет одного из самых любимых и изобретательных комиков в мире".

Документальное кино рассказывает о ранних годах жизни Уильямса, о его стремительном взлете и славе, а также о внутренних демонах, которые привели его к самоубийству в 2014 году. Кроме старых записей популярного актера, в кадре также будут его знаменитые друзья - Билли Кристал, Вупи Голдберг, Дэвид Леттерман, Стив Мартин.

"Гениальность Робина Уильямса заключалась в том, чтобы заставить комнату, комедийный клуб, концертный зал или весь мир смеяться, - говорится в пресс-релизе HBO. - Семья, друзья и съемочные группы часто видели человека, который был несчастен, в то время как все остальные веселились".

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