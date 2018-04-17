Геймерское кино. Опубликован рейтинг лучших фильмов, снятых по мотивам компьютерных игр

Американский мужской журнал Maxim составил рейтинг лучших фильмов, снятых по мотивам компьютерных игр.

Издание включило в список 20 кинолент последних трех десятилетий, в основу сюжета которых положены культовые видеоигры. В Maxim отметили, что при составлении рейтинга учитывались личные предпочтения редакции, а также отзывы киноманов, критиков, и данные о количестве полученных фильмом премий.

Первое место в рейтинге заняла лента 2001 года Лара Крофт: Расхитительница гробниц - экранизация серии компьютерных игр Tomb Raider с голливудской актрисой Анджелиной Джоли в главной роли.

Издание отметило, что признало лучшим фильмом по мотивам видеоигр классическую версию экранизации, а не новую картину Tomb Raider: Лара Крофт, в которой героиню Джоли сыграла шведская актриса Алисия Викандер.

«Никакого неуважения к Алисии Викандер в этом нет. Ее мы любим тоже. Но единственной Ларой Крофт на большом экране для нас является Анджелина Джоли. Захватывающие приключения, а также декорации в точности повторяющие атмосферу из оригинальной серии игр, потрясающая игра Джоли и невероятно правдоподобный британский акцент делают этот фильм нашим главным фаворитом, который останется неизменным вне зависимости от того, насколько сильно нам понравится ребут Лары Крофт в исполнении Викандер», - отметили в издании.

1. Лара Крофт: Расхитительница гробниц (2001)

2. Обитель зла (2002)

3. Кингсглейв: Последняя фантазия XV (2016)

4. Трон (1982)

5. Need for Speed: Жажда скорости (2014)

6. Смертельная битва (1995)

7. Хитмэн (2007)

8. Сайлент Хилл (2006)

9. Рэмпейдж (2018)

10. Фар Край (2008)

11. Первоклассный адвокат (2012)

12. Принц Персии: Пески времени (2010)

13. Кредо убийцы (2016)

14. Бладрейн (2005)

15. Варкрафт (2016)

16. Командир эскадрильи (1999)

17. Макс Пэйн (2008)

18. Doom (2005)

19. Уличный боец (1994)

20. Супербратья Марио (1993)

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook