Гэри Олдмену - 60. Пять лучших ролей мастера перевоплощений

Сегодня, 21 марта, свой 60-й День рождения празднует талантливый актер Гэри Олдмен, которого по праву называют мастером перевоплощений.

За свою карьеру актер сыграл более чем в ста фильмах, где всегда блистательно исполнял предложенную роль: будь то злодей или положительный персонаж. Мало кто знает, но Олдмен также занимается продюсированием фильмов. Его дебютный фильм Не глотать, снятый в 1997 году, принес две премии BAFTA за лучший британский фильм и за оригинальный сценарий.

Стоит отметить, что Олдмен с ранних лет увлекается музыкой и не раз повторял, что лучше бы стал музыкантом, нежели актером. Будучи в дружеских отношениях с Дэвидом Боуи, в 1995 году родилась песня You’ve Been Around, записанная в дуэте. По случаю Дня рождения талантливого Гэри Олдмена, НВ STYLE предлагает вспомнить самые знаковые и яркие роли актера.

Сид и Ненси, Сид Вишес

Первой большой работой в кино для Олдмена стала роль Сида Вишеса, бас-гитариста Sex Pistols в 1986 году. Эта роль проложила актеру дорогу в Голливуд. После выхода фильма, многие критики высоко оценили игру актера, а бывший вокалист Sex Pistols Джон Лайдон назвал Олдмена «чертовски хорошим актером».

© Initial Pictures

Дракула, Влад Цепеш

В 1992 году актер сыграл главную роль в экранизации романа Брэма Стокера Дракула. В прокате фильм оказался коммерчески успешным, собрав по всему миру более 215 миллионов долларов. В свою очередь игра Олдмена была отмечена многими авторитетными кинокритиками, а Академия научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов вручила актеру премию Сатурн в номинации Лучший киноактер.

© American Zoetrope

Леон, Норман Стэнсфилд

В культовом фильме Люка Бессона актер сыграл эксцентричного злодея и полицейского. Игру Олдмена высоко оценили критики, а персонаж занял 43 место в списке 100 злодеев всех времен, составленном Онлайн-сообществом кинокритиков.

© Gaumont International

Гарри Поттер, Сириус Блэк

В известном фильме Олдмен сыграл крестного отца Гарри Поттера. Об игре Олдмена критики отзывались положительно. Так, кинокритик интернет-журнала Salon написала, что актер олицетворяет мрачное настроение фильма, а игра балансирует на грани эмоционального расстройства.

© Warner Brothers

Шпион, выйди вон! Ждордж Смайли

За роль Смайли Олдмен выдвигался на премию британского независимого кино, а также получил третью номинацию на премию BAFTA в категории Лучшая мужская роль. Более того, актер получил свою первую номинацию на Оскар в 2012 году, но проиграл.

© Studio Canal SA

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