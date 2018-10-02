Изабель Юппер, Луи Гаррель и другие. Французские кинематографисты призвали Россию освободить Олега Сенцова

Известные французские кинематографисты выступили в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно задержанного в Крыму, вывезенного в Россию и приговоренного к 20 годам колонии, и призвали российские власти освободить его.

Фотографии актеров, режиссеров, продюсеров в своем Facebook публикует режиссер Кристоф Ружжиа.

Среди знаменитостей, поддержавших акцию #FreeSentsov, - популярная актриса Изабель Юппер (Пианистка, Она), актер Ламбер Вилсон (Матрица: Перезагрузка, Матрица: Революция), продюсер Филипп Фокон, актер Ромен Дюрис (Пена дней, Сердцеед).

Изабель Юппер. Фото: Christophe Ruggia / Facebook

Ламбер Вилсон. Фото: Christophe Ruggia / Facebook

Ромен Дюрис. Фото: Christophe Ruggia / Facebook

Кроме того, Ружжиа опубликовал видео, на котором снята речь актера Луи Гарреля (Мой король, Иллюзия любви) во время получения награды на кинофестивале в Сен-Себастьяне. В ней Гаррель заявил, что делит свою победу с Олегом Сенцовым и призывает освободить его и всех остальных украинских политзаключенных.

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