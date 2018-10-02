Изабель Юппер, Луи Гаррель и другие. Французские кинематографисты призвали Россию освободить Олега Сенцова

Известные французские кинематографисты выступили в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно задержанного в Крыму, вывезенного в Россию и приговоренного к 20 годам колонии, и призвали российские власти освободить его.
Фотографии актеров, режиссеров, продюсеров в своем Facebook публикует режиссер Кристоф Ружжиа.
Среди знаменитостей, поддержавших акцию #FreeSentsov, - популярная актриса Изабель Юппер (Пианистка, Она), актер Ламбер Вилсон (Матрица: Перезагрузка, Матрица: Революция), продюсер Филипп Фокон, актер Ромен Дюрис (Пена дней, Сердцеед).
Кроме того, Ружжиа опубликовал видео, на котором снята речь актера Луи Гарреля (Мой король, Иллюзия любви) во время получения награды на кинофестивале в Сен-Себастьяне. В ней Гаррель заявил, что делит свою победу с Олегом Сенцовым и призывает освободить его и всех остальных украинских политзаключенных.
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