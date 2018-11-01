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Forbes назвал пять лучших фильмов ужасов 2018 года

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Forbes назвал пять лучших фильмов ужасов 2018 года

Журнал Forbes опубликовал список пяти лучших фильмов ужасов 2018 года, которые рекомендовано посмотреть на Хэллоуин.

На первом месте дебютный полнометражный фильм режиссера Ари Астера Реинкарнация (Hereditary).

Сюжет фильма повествует о художнице Энни Грэхем, в жизни которой после смерти матери начинают происходить странные вещи.

На втором месте постапокалиптический фильм Тихое место режиссера Джона Красински.

На третьем месте фильм Бутса Рили Простите за беспокойство.

Далее следует картина Хэллоуин Дэвида Гордона Грина.

Замыкает пятерку фильм Алекса Гарленда Аннигиляция.

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