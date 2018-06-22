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Фильм украинского режиссера попал в список лучших фильмов 2018 года

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Фильм украинского режиссера попал в список лучших фильмов 2018 года
Кадр из фильма Секретное досье

Издание The Guardian назвало лучшие фильмы, которые вышли с начала 2018 года.

В список, составленный экспертами издания, вошло 38 фильмов различных жанров и направлений: байопик Темные времена, драма Три биллборда у границы Эббинга, Миссури, триумфатор Оскара Форма воды и другие картины.

Отметим, что среди прочих фильмов, авторы отметили фильм украинского режиссера Сергея Лозницы Кроткая. "Кошмарная русская притча о женщине, пытающейся найти своего мужа в сибирской тюрьме, пробираясь через бюрократические задержки. Режиссирует автор Тумана Сергей Лозница", - пишет издание.

Лучшие фильмы 2018 года по мнению The Guardian:

  • Все деньги мира (режиссер Ридли Скотт)
  • Мстители: Война бесконечности (Энтони и Джо Руссо)
  • 120 ударов в минуту (Робен Кампийо)

  • Зверь (Майкл Пиарсе)
  • Черная Пантера (Райан Куглер)
  • Секс-контроль (Кей Кеннон)
  • Статус Брэда (Майк Уайт)
  • Коко (Ли Анкрич)

  • Кроухерст (Саймон Рамли)
  • Опека (Ксавье Легран)
  • Темные времена (Джо Райт)
  • Дикие предки (Ник Парк)
  • Фантастическая женщина (Себастьян Лелио)
  • Funny Cow (Адриан Шерголд)
  • Кроткая (Сергей Лозница)

  • Я, Тоня (Крейг Гиллеспи)
  • Остров собак (Уэс Андерсон)
  • Конец пути (Сауль Дибб)
  • Леди-Птица (Грета Гервиг)
  • Положитесь на Пита (Эндрю Гейг)
  • Пусть светит солнце (Клер Дени)
  • С любовью, Саймон (Грег Берланти)
  • Нелюбовь (Андрей Звягинцев)

  • Мой друг Дамер (Марч Маерс)
  • Секретное досье (Стивен Спилберг)
  • Тихое место (Джон Кразински)
  • Изнасилование Рейси Тейлор (Ненси Буйрски)

  • Форма воды (Гильермо дель Торо)
  • Соло. Звездные войны. История (Рон Ховард)
  • Квадрат (Рубен Эстлунд)
  • Это лето (Горан Оллсон)
  • Третье убийство (Хирокадзу Корээда)
  • Три билборда на границе Эббинга, Миссури (Мартин Макдона)

  • Вестерн (Валеска Гризебах)
  • Рана (Джон Тренгов)
  • Молодой Карл Маркс (Рауль Пек)
  • Тебя никогда здесь не было (Линн Ремси)
  • Зама (Лукресия Мартель)

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