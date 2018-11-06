Фильм Дикое поле отобран в конкурсную программу международного кинофестиваля в Таллинне

Приключенческий экшн Дикое поле режиссера Ярослава Лодыгина, снятый по мотивам культового романа Ворошиловград Сергея Жадана, примет участие в международном кинофестивале Темные ночи (PÖFF), который пройдет с 16 ноября по 2 декабря в Таллинне.

Фильм поборется за победу в конкурсной программе полнометражных дебютов - First Feature Competition. Кроме Дикого поля в программе представлено еще 17 лент из разных стран.

«Я очень рад, что наш фильм отобрали для участия в конкурсной программе Таллиннского кинофестиваля. Когда картина была почти готова, мы выбирали, на какой из двух фестивалей класса А податься, и продюсеры остановили выбор на Таллинне. Поскольку этот форум динамично развивается, его программа хорошо просматривается международной прессой, он популярен среди дистрибьюторов и сейлз-агентов и имеет связь с Cottbus Film Festival, который нас поддерживал все эти годы, - прокомментировал новость Лодыгин. - И только когда нам подтвердили участие, я осознал, что мы действительно сняли кино. Эстонский критик, который осматривал наш фильм для презентации на сайте фестиваля, как мне кажется, очень точно «схватил нас», не зная контекст, он поймал все, что мы заложили в нашем фильме, и очень точно описал в рецензии».

Темные ночи (PÖFF) - международный кинофестиваль класса А, с 1997 года проходит в Таллинне. Один из крупнейших кинофестивалей в Северной Европе, на который съезжаются более 800 000 зрителей и более полутора тысяч деятелей киноиндустрии, журналистов и фанатов со всего мира. В 2014 году FIAPF (Международная федерация ассоциаций кинопродюсеров) включила международную конкурсную программу Таллиннского фестиваля в перечень важнейших 15 кинофестивалей мира.

Напомним, в широкий украинский прокат Дикое поле выйдет из 8 ноября. Главные роли в фильме исполнили Олег Москаленко (Герман), Владимир Ямненко (Коча), Георгий Поволоцкий (Травма), Алексей Горбунов (Пастор), Руслана Хазипова (Оля), Евгения Муц (Катя), Роман Халаимов (Марлен), Игорь Портянко ( Николай Николаевич), Сергей Жадан и другие.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook