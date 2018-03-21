Фильм Черная Пантера стал рекордсменом Twitter

Фильм Черная Пантера, производством которого занималась компания Marvel, побил рекорд популярности в социальной сети Twitter.
Фильму посвятили наибольшее количество твитов в истории, передает The Hollywood Reporter.
О картине писали более 35 миллионов раз.
Чаще всего о фильме писали в США, Великобритании и Таиланде.
На втором месте по популярности находится картина Звездные войны: Пробуждение силы, а на третьем - Звездные войны: Последние джедаи.
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