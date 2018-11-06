Фестиваль Новое британское кино объявил программу

С 22 по 28 ноября состоится 18-й фестиваль Новое британское кино, который организует Британский Совет в Украине и кинодистрибьютор Артхаус Трафик. В этом году программа фестиваля неизменно насыщенная - призеры Венеции, фавориты британских премий и фестивальные хиты. Главное место проведения - культурный центр Кинотеатр Киев.

В этом году фестиваль Новое британское кино стал еще доступнее - два фильма из программы будут показаны с тифлопереводом (дополнительная аудиодорожка, которая объясняет, что происходит в сценах фильма, для людей с нарушением зрения) и специальным субтитрированием (текстовая дорожка, которая сопровождает фильм надписями в нижней части экрана для людей с нарушением слуха).

Откроет фестиваль Фаворитка - историческая трагикомедия Йоргоса Лантимоса, автора Лобстера и Убийства священного оленя. В центре сюжета - история о королеве Анне и придворных дамах - ​​герцогине Мальборо и ее младшей сестре Эбигейл, с прибытием которой во дворце начинается новая подковерная борьба. Фильм был отмечен особым призом жюри Венецианского кинофестиваля и Кубком Вольпи за лучшую женскую роль. В главных ролях - Оливия Колман, Рэйчел Вайс и Эмма Стоун.

На высоте с Робертом Паттинсоном и Жюльетт Бинош - первая англоязычная работа французского режиссера Клер Дени. Сай-фай расскажет о космическом корабле, который исследует черные дыры. Его экипаж состоит из молодых мужчин и женщин - преступников, приговоренных к пожизненному заключению. На высоте был удостоен премии FIPRESCI на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне и является результатом копродукции Великобритании, Германии, Франции, Польши и США.

В программе фестиваля зрителей также ждет новая роль Киры Найтли - в биографической драме Колетт Уоша Вестмоленда актриса перевоплотится в писательницу и лауреата Ордена Почетного легиона Сидоне-Габриэль Колетт. Она опубликовала около пятидесяти книг, встречалась с женщинами и мужчинами, трижды выходила замуж и стала символом женской эмансипации первой половины XX века.

Психологический триллер Зверь Майкла Пирса - один из самых громких британских кинодебютов года. Главная героиня Молл встречает свою первую любовь в неспокойное время - по острову, на котором она живет, рыщет серийный убийца. Паскаль появляется ниоткуда и становится для Молл воплощением свободы. Но счастье Молл не дает покоя его семье и жителям острова: они подозревают Паскаля в причастности к убийствам. Лента претендует на пять премий British Independent Film Awards: за лучший британский независимый фильм, режиссуру, сценарий, а также две номинации для Джесси Бакли - за лучшую женскую роль и многообещающий дебют. Фильм будет демонстрироваться с тифлопереводом и специальным субтитрированием.

Драматическая лента Я не ведьма о 9-летней девочке, которую обвиняют в колдовстве, - первый полнометражный фильм британской режиссера замбийского происхождения Рунгано Нионе. Я не ведьма создавалась в совместном производстве Великобритании, Франции, Германии и Замбии и была впервые показана в рамках Двухнедельника режиссеров Каннского кинофестиваля, где претендовала на «Золотую камеру» за лучший дебют.

По традиции фестиваль также представляет зрителям подборку лучших короткометражных лент по версии Британской академии кино и телеискусства (BAFTA). Великобритания. Коротко - свежая коллекция для поклонников короткого метра, охватывающая все разнообразие жанров и тем. Фильмы подборки будут показаны с тифлопереводом и специальным субтитрированием.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с субтитрами.

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