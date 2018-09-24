Фестиваль Молодость открыл прием заявок на участие в национальном конкурсе

48-й Киевский международный кинофестиваль Молодость открыл прием заявок на участие в национальном конкурсе.
Добавить свой фильм можно на главной странице официального сайта фестиваля или заполнив бланк заявления.
К участию в национальном конкурсе допускаются украинские короткометражные фильмы (игровые, документальные, анимационные), или произведенные в копродукции.
Конечный срок подачи заявок - 1 марта 2019 года.
48-й Киевский международный кинофестиваль Молодость пройдет с 25 мая по 2 июня 2019 года.
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