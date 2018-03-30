Фестиваль Docudays UA объявил победителей

29 марта в столичном Довженко-центре состоялась церемония награждения фильмов-победителей 15-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

В этом году жюри Docudays определило победителей в четырех основных номинациях: DOCU/ЖИЗНЬ, DOCU/ПРАВА, DOCU/КОРОТКО и DOCU/УКРАИНА. Конкурсные фильмы соревновались за специальный Приз студенческого жюри.

Традиционно своего фаворита организаторы фестиваля отметили призом имени Андрея Матросова. Кроме того, своего победителя выбирали и зрители Docudays UA.

Фото: Docudays UA

Во время церемонии закрытия независимая международная служба новостей Current Time отметила специальной наградой фильм Явных проявлений нет режиссера Алины Горловой "за деликатное освещение внутренней катастрофы героини".

Полный список победителей фестиваля документального кино Docudays UA 2018:

DOCU/ЖИЗНЬ

Песок и кровь (Австрия)

реж. Маттиас Крепп и Ангелика Шпангель

DOCU/ПРАВА

Явных проявлений нет (Украина)

реж. Алина Горлова

DOCU/УКРАИНА

Главный приз

Веаюфром (Украина)

реж. Дмитрий Лавриненко

Специальная награда

Манящий, сладкий, без границ, или песни и танцы о смерти (Украина)

реж. Таня Ходаковская, Александр Стеколенко

DOCU/КОРОТКО

Главный приз

Кино для Карлоса (Россия)

реж. Ренато Боррайо Серрано

Специальная награда

Горчица в садах (Украина)

реж. Петр Армяновский

Специальная награда

Жаланш - пустой берег (Польша)

реж. Марчин Саутер

Фото: Docudays UA

ПРИЗ СТУДЕНТCЬКОГО ЖЮРИ

Главный приз

Отдаленный лай собак (Дания, Финляндия, Швеция)

реж. Симон Леренґ Вильмонт

Особая награда

Манящий, сладкий, без границ, или песни и танцы о смерти (Украина)

реж. Таня Ходаковская, Александр Стеколенко

Приз зрительских симпатий

Первая сотня (Украина)

реж. Ярослав Пилунский, Юлия Шашкова, Юрий Грузинов

ПРИЗ ИМЕНИ АНДРЕЯ МАТРОСОВА ОТ ОРГАНИЗАТОРОВ DOCUDAYS UA

Горчица в садах (Украина)

реж. Петр Армяновский

Фото: Docudays UA

В этом году кинофестиваль Docudays UA проходил с 23 по 30 марта. Зрители имели возможность посмотреть 62 фильма из 36 стран мира, из них 11 - украинских.

Тема нынешнего Docudays UA звучала "Равные равенства", поэтому зрителям были представлены фильмы и лекции о вызовах, связанных с вопросами социального, гендерного, политического и другого равенства.

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