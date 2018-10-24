Фестиваль Дни польского кино откроет Холодная война Павла Павликовского

25 октября в кинотеатре Киев открывается 13-й фестиваль Дни польского кино. Фильмом открытия станет черно-белая мелодрама Холодная война Павла Павликовского, польский кандидат на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке. Ленту лично представят художники-постановщики Катажина Собанская-Стрзалковська и Марсель Славинский.
В основе сюжета лауреата Премии Оскар Павла Павликовского Холодная война страстная история любви между двумя людьми разного происхождения и характера, которые чрезвычайно несовместимы, и все же тянутся друг к другу. События ленты разворачиваются на фоне холодной войны 1950-х годов в Польше, Берлине, Югославии и Париже. Мировая премьера Холодной войны состоялась на Каннском кинофестивале, где фильм был отмечен премией за лучшую режиссуру. Фильм выходит в широкий украинский прокат 8 ноября.
Также, в рамках фестиваля будет представлена биографическая драма Лукаша Пальковського Лучший, которая является рассказом истории Ежи Гурского, человека, преодолевшего бег смерти и установившего мировой рекорд на чемпионате мира по триатлону, получившего титул чемпиона на дистанции Double Ironman.
Общественную драму известного польского режиссера Кшиштофа Краузе Птицы поют в Киґали представит второй режиссер картины - Иоанна Кос-Краузе, которая по этому случаю приедет в Киев и Одессу.
Об истории польской метал-сцены можно будет узнать больше из комедии Михала Рогальского Готовые на все. Екстерминатор.
Продолжая добрую традицию детских кинопросмотров, в рамках фестиваля будет показан фильм Марты Карвовский Трабл, который нарушит чрезвычайно важную тему дружбы.
Фестиваль пройдет в пяти городах Украины - Киеве, Одессе, Виннице, Харькове и Луцке, с 25 по 31 октября. Все фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с украинскими субтитрами.
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