Феминизм, мода и немного иронии. Восемь фактов о фильме 8 подруг Оушена, которые стоит узнать до премьеры

Спин-офф культового фильма Одиннадцать друзей Оушена, фильм режиссера Гэри Росса 8 подруг Оушена называют главной кинопремьерой этого лета.

И дело не только в звездном составе актрис, исполнивших главные роли в новой ленте и даже не в громком промоушене картины. По мнению киноэкспертов, своему успеху кинолента 8 подруг Оушена обязана удачному слиянию моды, феминизма, криминала и фирменной оушеновской иронии.

В премьерный уикенд «подруги» собрали $41,5 млн в американском прокате и это стало лучшим показателем франшизы. В других 13 странах фильм собрал $12,2 млн, в результате чего итоговая касса картины составила $53,7 млн.

С 14 июня в Украине начинаются предпоказы 8 подруг Оушена, после чего кинокартину можно будет посмотреть во всех кинотеатрах страны. В преддверии самой ожидаемой кинопремьеры лета, НВ Style отвечает на восемь вопросов о фильме 8 подруг Оушена, ответы на которые стоит узнать прежде, чем отправиться на кинопросмотр.

Как 8 подруг Оушена связаны с Джорджем Клуни и почему считается, что идея снять женский спин-офф трилогии про друзей Оушена родилась именно благодаря Клуни?

В киноиндустрии отмечают, что идея полностью изменить концепцию «друзей Оушена» родилась после того, как Джордж Клуни, исполнитель главной роли в оригинальной версии культовой криминальной истории, высказал свое желание «уйти красиво».

Вскоре после завершения трилогии ее создатель Стивен Содерберг подтвердил, что Четырнадцати друзей Оушена не будет. Разочарование поклонников сменилось восторгом после того, как стала известна небольшая деталь из биографии профессионального вора Дэнни Оушена. В частности, зрителей познакомили с его сестрой - Дебби Оушен, которая отбывала тюремный срок, планируя собственное ограбление века. И не где либо, а на грандиозном Met Gala в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Какова цель ограбления?

По сюжету, Дебби Оушен собирает единомышленниц, чтобы украсть очень дорогое ожерелье светской львицы и актрисы Дафни Клюгер, роль которой в картине исполняет голливудская звезда Энн Хэтэуэй. Сестра Дэнни отсидела почти шесть лет в тюрьме, на протяжении которых разрабатывала план величайшего ограбления этого роскошного бриллиантового ожерелья, стоимостью 150 млн долларов.

Кто входит в команду подруг Оушена?

Дебби Оушен в исполнении Сандры Баллок, Лу в исполнении Кейт Бланшетт, Тэмми в исполнении Сары Полсон, ювелирный эксперт Амита в исполнении Минди Калинг, хакер Нине Болл в исполнении Рианны, фешн-эксперт Роуз в исполнении Хелены Бонем Картер, а также уличная воровка Констанс в исполнении Аквафины.

Какие знаменитости появятся в фильме?

В съемках картины, помимо звездного состава главных героинь, появятся главред американского издания журнала Vogue Анна Винтур, светская львица Ким Кардашьян, супермодели Джиджи Хадид и Кендалл Дженнер, дизайнеры Зак Позен и Александр Вонг, и многие другие.

Кому поручили снимать главный кинохит лета?

Режиссером проекта выступил Гэри Росс - американский сценарист, кинорежиссер и продюсер, наиболее известный по работам над фильмами Плезантвиль (1998), Фаворит (2003) и Голодные игры (2012).

Почему режиссер решил пожертвовать работой над Голодными играми, чтобы снять 8 подруг Оушена?

Росса утвердили в качестве режиссера проекта осенью 2015 года. Американские журналисты сообщают, что ради 8 подруг Оушена он пожертвовал своим участием в Голодных играх и воссоединением с Дженнифер Лоуренс, которую он неоднократно называл своей женщиной-вдохновением. По признанию самого режиссера, он не смог отказаться от участия в кинопроекте с женской командой-мечтой и не раздумывая дал свое согласие на участие в проекте.

Кто отвечал за гардероб 8 подруг Оушена?

За образы главных героинь отвечала художник по костюмам Сара Эдвардс. Именно благодаря ей 8 подруг Оушена называют самым модным фильмом 2018 года. В фильме можно увидеть роскошные наряды таких авторитетных брендов, как Stella McCartney, Prada, Burberry и других.

Когда состоится премьера фильма в Украине?

Украинская премьера состоится в этот четверг, 14 июня.

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