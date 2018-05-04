Феминистскую антиутопию Рассказ служанки продлили на третий сезон

Стриминговый сервис Hulu объявил о продолжении популярного сериала-антиутопии Рассказ служанки (The Handmaid's Tale) на третий сезон

Как пишет Variety, новость о продлении популярного телесериала появилась спустя неделю после премьеры второго сезона истории об тоталитарном мини-государстве Галаад.

Первую серию второго сезона посмотрело в два раза больше зрителей, чем пилотный эпизод, который вышел 26 апреля 2017 года.

Сериал основан на романе писательницы Маргарет Этвуд, но во втором сезоне уже выходят за предели оригинального произведения. События разворачиваются в будущем в тоталитарном обществе – возникшей на территории США в результате захвата власти военными Республике Галаад. Всех женщин, которые способны родить здорового ребенка, насильно забирают в специальные лагеря, где в жестоких условиях готовят к вынашиванию ребенка для офицеров, чьи жены не могут этого сделать.

Первый сезон сериала был награжден шестью премиями Эмми, а исполнительница главной роли – служанки Фредовой - Элизабет Мосс получила Золотой глобус за лучшую женскую роль в драматическом сериале.

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook