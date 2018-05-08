Это успех. 14 фильмов, которые быстрее всего собрали в прокате один миллиард долларов

Недавно стало известно, что фильм "Мстители: Война бесконечности" быстрее всех в истории кинематографа собрал в прокате миллиард долларов. Для достижения этой отметки картине понадобилось всего 11 дней.

Портал Business Insider собрал еще 13 фильмов, создатели которых сумели заработать миллиард долларов в кратчайшие сроки – менее, чем за месяц.

14 фильмов, которые быстрее всего собрали в прокате один миллиард долларов:

14. Красавица и чудовище, 2017 - 29 дней

© Disney

13. Первый мститель: Гражданская война, 2016 - 24 дня

12. Черная пантера, 2018 - 24 дня

11. Мстители: Эра Альтрона, 2015 - 24 дня

10. Железный человек 3, 2013 - 22 дня

© Marvel

9. Мстители, 2012 - 19 дней

8. Гарри Поттер и Дары Смерти - часть вторая, 2011 - 19 дней

7. Аватар, 2009 - 19 дней

6. Звездные войны: Последние джедаи, 2017 - 19 дней

© Lucasfilm

5. Форсаж 8, 2017 - 19 дней

4. Форсаж 7, 2015 - 17 дней

3. Мир Юрского периода, 2015 - 13 дней

2. Звездные войны: Пробуждение силы, 2015 - 12 дней

1. Мстители: Война бесконечности, 2018 - 11 дней

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