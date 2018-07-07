Еще одна актриса Игры престолов объявила об окончании съемок в сериале

Актриса Мэйси Уильямс, исполняющая роль Арии Старк в культовом фантастическом сериале Игра престолов, сообщила о завершении съемок в саге.

Соответствующее сообщение актриса опубликовала в своем Instagram.

"Прощай, Белфаст. Прощай, Ария. Прощай, Игра престолов. Какая радость была у меня. Вот к чему пришли мои приключения", - написала Уильямс и добавили фото кроссовок в брызгах крови со съемочной площадки.

Также к фото она добавила хэштеги "последняя женщина, которая выстояла" и "буду спать следующие четыре года".

Публикация вызвала шквал эмоций фанатов сериала. Так, одни отмечали, что с нетерпением ждут 8 финальный сезон сериала и не могут поверить в конец истории. Другие возмущались, что она "проспойлерила" сериал или вообще не поняли, что актриса хотела сказать этим снимком.

Стоит отметить, что Мэйси Уильямс исполняла роль Арии Старк с 1 сезона Игры престолов, с 2011 года. Сейчас ей 21 год.

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