Еще больше смертей, пыток и крови. Звезда Игры престолов рассказала, каким будет финал сериала

Звезда культового сериала Игра престолов, британская актриса Софи Тернер рассказала, каким будет финальный восьмой сезон проекта.

В интервью порталу Gold Derby исполнительница роли Сансы Старк призналась, что зрителей ожидает эпичная кровавая бойня.

«Все соберутся вместе, чтобы бороться с надвигающейся гибелью. Между этими небольшими группами людей много напряжения, но все они сражаются вместе за то, что считают правильным», - сообщила она.

Тернер добавила, что в финальном сезоне проекта будет еще больше «смертей, насилия и крови».

«Это Игра престолов, так что да, в этом сезоне нас ждет еще больше смертей. Финал будет очень кровожадным и эмоционально мучительным!», - призналась она.

Напомним, ранее вице-президент канала НВО Франческа Орси рассказала о «неожиданном» финале сериала. Она не стала отрицать, что зрителей ждет много смертей – в том числе, ключевых персонажей, а также сообщила, что после съемок плакали все актеры проекта.

Смотрите также

Следите за самыми интересными новостями из раздела НВ STYLE в Facebook