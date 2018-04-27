Эрос и Танос. Рецензия на супергеройский боевик Мстители: Война бесконечности

В украинский прокат выходит фильм “Мстители: Война бесконечности”. Для поклонников кинематографической вселенной Marvel его значение объяснять не надо. Для всех остальных стоит привести некоторые цифры. К этой картине Marvel шли 10 лет, начиная с первого “Железного человека”.

За эту декаду вышло 18 фильмов (Война бесконечности, соответственно, 19-й), на которые было потрачено почти три с половиной миллиарда долларов и которые собрали почти 15 миллиардов (парочку рискует добавить та же Война бесконечности). О культурном влиянии на мир: позитивном, негативном, каком угодно, всей этой затеи можно писать диссертации. Насчет актерских карьер тоже лучше не начинать: достаточно упомянуть, что без Железного человека о Роберте Дауни-младшем мы бы слышали гораздо реже и по другим, более печальным, поводам.

Фильм Мстители: Война бесконечности – это водораздел, собравший воедино все достижения Marvel в новом веке.

Сюжет

Главное здесь избежать спойлеров. Поэтому пройдемся по сюжету пунктиром. Космос. Если вспомнить финал фильма Тор: Рагнарек, то там корабль с выжившими асгардцами, Тором, Локи и другими героями держал курс на Землю. В самой последней сцене его настиг корабль побольше. Предположительно он принадлежит суперзлодею Таносу.

Земля. События здесь развиваются почти сразу после окончания фильма Черная Пантера. Герои заняты каждый своим личным делом, пока на Нью-Йорк не совершает нападение космический корабль в форме бублика. За этой атакой тоже стоит Танос.

Бессмертный титан мельком появлялся во многих фильмах Marvel, и внимательный зритель знает, что он хочет объединить все Камни бесконечности на своей Перчатке бесконечности. Если ему это удастся, то он станет самым могущественным существом во Вселенной. Умрут тогда почти все.

Сценарий и драматургия

Самое сложное здесь было объединить многочисленных героев Marvel в рамках одного фильма. Задать им цель, распределить экранное время, продумать взаимосвязи. Плюс – вывести на сцену Таноса, как главную угрозу всему живому в космосе. Учитывая все перечисленное, хронометраж в два с половиной часа видится не таким уж и большим.

И хочется, не ходя вокруг да около, сказать, что у братьев Руссо получился цельный, живой фильм. Как и все живое, он не лишен недостатков, но они из того разряда, на который закрываешь глаза.

Важно понимать, что фильм Война бесконечности – это временный союз разного. В прошлом Marvel допускали к своим героям режиссеров-авторов, и их подход безусловно отличался. Тяжело сравнить Стражей галактики Джеймса Ганна с Мстителями Джосса Уидона.

Но братья Руссо – лишенные своего собственного взгляда ремесленники, а значит они идеальная кандидатура для объединяющей истории. Поэтому Звездный Лорд, Гамора и Ракета здесь отлично сосуществуют в одном кадре с Железным человеком, Доктором Стрэнджем и Человеком-пауком. При сохранении характеров героев и специфических отношений, сформированных внутри некоторых групп.

Но нет добра без худа: Marvel сохранили свое немного раздражающее отношение к второстепенным персонажам. Зачастую они делают вид, что их не было. Обидно получилось, например, с Соколиным глазом. Плюс – сценаристы Кристофер Маркус и Стивен Макфили, как настоящие гики, совершенно не умеют писать диалоги. Некоторые актеры справляются с этим с помощью своей харизмы, другие просто произносят банальщину с серьезным видом.

Тем не менее, каждая нелепая фраза с легкостью прячется за масштабом картины, за внезапными сюрпризами, за местами отличными шутками. Самая удачная из разряда постмодернистских, связана с кораблем-бубликом и фильмом Чужой.

Главным же объединяющим фактором картины, тем кто задает ее направление и придает смысл, становится Танос. Хороший злодей – половина успеха фильма. А Танос – отличный злодей. Он не просто функция с заданным направлением: всех убивать. У него есть предыстория, и здесь особенно удались сцены с дочерью Таноса Гаморой, у него явно есть сомнения, совесть, в общем, присутствует, насколько это возможно для супергеройского кино, сложный характер. Плюс – внушительный внешний вид.

В мотивах и поступках Таноса прослеживаются фатальность и чувственность. Какой еще злодей позволит себе заплакать в кадре? Что касается фатальности, то несмотря на его победоносный путь, усеянный тысячами трупов, есть ощущение, что движется он сам навстречу своему поражению. И примет он его с достоинством.

Картинка и актеры

Руссо намеренно приглушают краски, выравнивают картинку. Во-первых, все-таки разговор серьезный. Во-вторых, учитывая масштаб истории, лишние фейерверки могли бы превратить Войну бесконечности в новых Людей-икс: Апокалипсис, что возможно было бы и забавно, но точно не вписывалось бы в рамки концепции бессменного продюсера Marvel Кевина Файги.

В таких условиях, казалось бы, должны “прозвучать” актерские работы, но этого не происходит по нескольким причинам: упомянутые уже дурацкие диалоги, густонаселенность фильма, где главный персонаж по сути один – Танос, и на всех остальных остается пусть равное, но недостаточное для полноценной игры экранное время и тот факт, что за десять лет мы со всеми героями успели довольно близко познакомиться.

Причины, в основном, уважительные, но самая важная среди них про густонаселенность: перед нами не камерная драма, а, скорее, хор, исполняющий одну отчаянную арию о противодействии неизбежному. Все-таки Танос – это в первую очередь смерть, которая рано или поздно настигнет каждого.

Мстители: Война бесконечности - вердикт НВ

9/10

Что особенно приятно, братья Руссо были слишком заняты механикой взаимодействия своих персонажей и совершенно забыли связать свой фильм с политической, экономической или какой бы то ни было другой повесткой дня. Фильм Мстители: Война бесконечности – это просто кинокомикс. Наверное, самый масштабный из всех созданных до него, но освобожденный от подтекстов.

Редкое в наше политизированное время явление.

Мстители: Война бесконечности

Супергеройский боевик

2018 год

США

Режиссеры – Энтони и Джо Руссо

В главных ролях: Роберт Дауни-младший, Джош Бролин, Марк Руффало, Том Хиддлстон, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Крис Прэтт, Элизабет Олсен, Себастиан Стэн, Бенедикт Камбербэтч, Пол Беттани, Коби Смолдерс, Бенедикт Вонг, Зои Салдана, Карен Гиллан, Вин Дизель, Дэйв Батиста, Брэдли Купер и другие.

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