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Эпичную битву нового сезона Игры престолов снимали два месяца

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Премьера новых серий Игры престолов состоится в 2019 году
© HBO

Премьера новых серий Игры престолов состоится в 2019 году

Создатели Игры престолов рассказали о съемках эпичной битвы финального восьмого сезона сериала.

Помощник режиссера проекта Джонатан Куинлан сообщил в своем Instagram о завершении съемок битвы, которые длились 55 дней, пишет Independent. Съемки проходили в Северной Ирландии на трех локациях.

«55 ночей подряд. 11 недель. 3 локации. Вы больше никогда не увидите ничего подобного», - сообщил он.

Куинлан также поблагодарил всю команду проекта, добавив, что вопреки снегу и морозу все участники съемочного процесса проявили высокий профессионализм и терпение.

«Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в съемках, за 55 ночей работы без остановки, за то, что мы пережили мороз, снег, дождь, грязь и овечий помет. Когда 10 миллионов людей увидят этот эпизод, они не смогут даже представить, сколько труда было вложено в него. Им будет все равно, как сильно мы уставали или как сложно нам было работать в такой холод. Они просто поймут, что сейчас смотрят нечто, чего никогда ранее не видели. И это все благодаря вам», - написал Куинлан в посте на своей странице в Instagram, который был удален спустя несколько часов.

Напомним, финальный сезон сериала выйдет в 2019 году.

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