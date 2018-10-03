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Эмма Стоун рассказала о борьбе с паническими атаками

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Актриса сообщила, что лечение помогло ей

Актриса сообщила, что лечение помогло ей

Известная американская актриса Эмма Стоун рассказала о том, что страдает от панических атак.

Она заявила, что первый приступ произошел когда ей было семь лет, передает CNN.

"Это была паника, но я этого, разумеется, не знала. И это продолжалось следующие два года", - заявила Стоун.

Актриса сообщила, что лечение помогло ей, но иногда у нее все еще бывают панические атаки.

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