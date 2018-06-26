Эмилия Кларк, Джоан Роулинг и Кендрик Ламар. Американская киноакадемия пригласила рекордное количество новых членов

Академия кинематографических искусств и наук в этом году пригласила рекордное количество новых членов - 928 человек.

Таким образом, академия побила свой прошлогодний рекорд - 774 новых членов. В 2016 году она приняла 683 члена и 322 в 2015 году.

Расширение членства в академии до более чем 9200 человек связано с попыткой диверсифицировать свои ряды после скандала с нехваткой афроамериканских представителей в 2015 и 2016 году.

Если все приглашенные 2018 года присоединятся к академии, общее число ее членов составит 9,226.

49% приглашений отправлено женщинам, что увеличил общее представительство женщин с 28% в 2017 году до 31%.

Некоторые из актеров, которым были отправлены приглашения - Даниэль Калуя, Минди Калинг, Тиффани Хэддиш, Кумайл Наньяни, Блейк Лайвли, Эми Шумер, Дэйв Шаппель, Майлз Теллер, Рэндалл Парк, Дейзи Ридли, Тимоти Шаламе, Хонг Чау, Эмилия Кларк, Лена Хиди, Блейк Лайвли, Реджина Холл, Рашида Джонс, Лили Джеймс, Лили Коллинз, Хлоя Грейс Моритц, Оливия Манн, Кэл Пенн, Педро Паскаль, Амбер Тамблин, Деймон Уэйанс, Джина Родригес, Сара Силверман, Джада Пинкетт Смит, Эван Рейчел Вуд и Амандла Стенберг.

Новые члены академии являются представителями 59 разных стран, включая Южную Корею (Ду-На Пэ), Алжир (София Бутелла) и Индию (Али Фазал).

В число режиссером, приглашенных в академию, Анджела Робинсон, Джастин Симен и Шон Бейкер. Среди иностранных режиссеров - Лука Гуаданьино, Хлоя Чжао, Жан-Пьер Жене и Мишель Гондри.

Среди писателей предложение получили Джоан Роулинг, Эмили В. Гордон, Джонатан Нолан, Джо Роберт Коул и Вирджил Уильямс. Кэндрик Ламар, Мелисса Этеридж, Суфьян Стивенс и Questlove – это некоторые из приглашенных музыкантов.

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