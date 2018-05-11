Эмбер Херд, Ирина Шейк и другие гости каннской премьеры фильма Удовольствие, любовь и быстрый бег

10 мая на Каннском кинофестивале прошла премьера нового фильма французского режиссера Кристофа Оноре Удовольствие, любовь и быстрый бег (Plaire, aimer et courir vite, или Sorry Angel).

Фильм попал в Официальный конкурс 71-го кинофестиваля в Каннах и поборется за получение главной награды – Золотой пальмовой ветви.

132-минутная романтическая драма рассказывает историю о студенте Артуре, у которого начинается роман с 39-летним Жаком, ВИЧ-позитивным писателем из Парижа.

Кадр из фильма

"Фильм Оноре похож на ответ горстке фильмов на ЛГБТ-тематику, которые были показаны на фестивале в течение прошедших лет", - пишет о картине издание Variety.

Поддержать съемочную группу пришло множество знаменитостей модели Ирина Шейк, Стелла Максвелл и Жозефин Скривер, актрисы Эмбер Херд, Люпита Нионго и Кьяра Мастроянни и многие другие.

НВ STYLE предлагает взглянуть на гостей красной дорожки премьеры фильма Удовольствие, любовь и быстрый бег в Каннах:

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