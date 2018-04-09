Элитизм в Голливуде. Звезда Аватара и Мстителей Зои Салдана рассказала о том, как супергеройские фильмы лишили ее уважения в киноиндустрии

Американская актриса Зои Салдана стала главной героиней свежего номера британского онлайн-глянца Net-A-Porter.

В откровенной беседе с изданием кинозвезда рассказала об «элитизме» в Голливуде. В частности, 39-летняя Салдана, которая снималась в таких крупных кинопроектах, как Аватар, Звездный путь и Мстители, призналась, что супергеройские блокбастеры лишают актеров уважения среди коллег.

Издание отмечает, что несмотря на участие в громких и успешных кинопроектах, Салдана по-прежнему «не дотягивает» до уровня таких голливудских звезд, как Анджелина Джоли и Дженнифер Лоуренс. Отвечая на вопрос Net-A-Porter о том, почему ей так и не удалось занять свою нишу в Голливуде, Салдана сообщила, что звезд Marvel в Голливуде называют «продажными актерами». По ее мнению, именно работа над супергеройскими фильмами лишила ее мирового признания.

«Я часто общаюсь с коллегами, которые, безусловно, являются настоящими профессионалами своего дела, но они настолько элитарны, что не могут скрыть своего отношения к таким актерам, как я, которые снимаются в марвеловских блокбастерах. Они считают, что мы продаемся.

Каждый раз, когда я встречаюсь с этими людьми, я чувствую глубокое разочарование. Я часто вижу в прессе фотографии этих людей, которые жертвуют немалые средства нуждающимся детям. Но знают ли они, что именно супергерои вдохновляют этих детей? Я бы порекомендовала этим элитаристам стать более осведомленными в отношении того, чем в действительности интересуются дети», - говорит Салдана.

© Net-A-Porter

Актриса сообщила, что несмотря на негативное отношение коллег, она гордится своим участием в этих проектах и считает свои супергеройские роли вдохновляющими:

«Я горжусь тем, что играю зеленых и синих инопланетных существ. Я знаю, что моя работа вдохновляет, прежде всего, молодое поколение», - добавила она.

Салдана также сообщила, что считает мир научной фантастики убежищем для всех изгоев – талантливых аутсайдеров.

«Я работаю с кинематографистами, которые пришли в этот жанр потому что всегда чувствовали себя изгоями. Они нашли свой мир и смогли представить нечто невообразимое – то, что не под силу вообразить другим», - подытожила она.

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