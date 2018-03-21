Экранизацию романа Олеся Ульяненко представят в Каннах

Экранизация романа украинского писателя Олеся Ульяненко Серафима примет участие в La Fabrique des Cinémas du Monde в рамках Каннского кинофестиваля, сообщила пресс-служба Госкино.

Производство картины осуществляется компанией Kristi Films при поддержке Госкино. Лента является второй полнометражной работой режиссера Марыси Никитюк.

Роман и его экранизация расскажут историю о юной девушке Серафиме, которая живет в приморском городке и разбирается в травах и ядах. Защищая себя, она отравляет своего друга и убегает из города, отправляясь на поиски давно пропавшей матери. Болезненная жажда любви превращает Серафиму в монстра и серийного убийцу, и открывает правду о ее истинной сущности.

Главную роль в экранизации сыграет участница Х-фактора Мария Стопник.

Съемки фильма начнутся летом 2018 года, а на большие экраны лента должна выйти в 2019.

La Fabrique des Cinémas du Monde - профессиональная программа, которая происходит в течение Каннского фестиваля. В рамках программы над проектом проводится работа с участием профессиональных консультантов, а также его представляют на встречах с представителями фондов, копродакшн-маркетов и форумов.

Ежегодно к участию в La Fabrique des Cinémas du Monde отбирают 10 кинопроектов.

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