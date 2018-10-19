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Джордж Мартин раскрыл смысл Игры престолов

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Джордж Мартин провел параллель между сериалом и жизнью

Джордж Мартин провел параллель между сериалом и жизнью

Писатель Джордж Мартин, который написал сагу Песнь льда и пламени, рассказал о том, какой замысел он вложил в книгу, по которой был снят сериал Игра престолов.

Писатель заявил, что герои его книг заняты личными проблемами, не замечая глобальной опасности. Мартин считает, что жители Земли ведут себя точно так же, передает The New York Times.

"Мы спорим о важных вещах - международной политике, внутренней политике, гражданских правах, обязанностях, социальной справедливости. Все эти вещи важны. Но пока мы разрываемся между ними, тратя силы, угроза климатических изменений по-прежнему существует", - заявил Мартин.

В то же время, он опроверг связь глобального потепления с наступлением зимы в Вестеросе.

"Это немного иронично, потому что я начал писать Игру престолов еще в 1991 году, задолго до того, как начали говорить об изменении климата. Но в очень широком смысле там есть определенная параллель", - заявил писатель.

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