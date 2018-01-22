Джиму Джармушу - 65. Пять лучших фильмов любимчика Канн

Сегодня, 22 января, свое 65-летие празднует американский кинорежиссер, сценарист и музыкант Джим Джармуш

Будущий неоднократный призер Каннского кинофестиваля обучался журналистике и литературоведению, но закончил свое образование в киношколе Нью-Йоркского университета.

Параллельно с учебой в киношколе Джармуш становится ассистентом режиссера Николаса Рэя, на съемках документального фильма которого и получает первый кинематографический опыт.

В это же время он начинает работу над своим дебютом – полнометражной драмой Отпуск без конца, которая впоследствии получает высокие оценки критиков. А уже вторая работа Джармуша - Более странно, чем в раю – получает приз Золотая камера за лучший дебют на Каннском кинофестивале.

НВ STYLE предлагает вспомнить пять лучших фильмов культового режиссера:

Мертвец (1995)

Вторая половина XIX века. Кливлендский бухгалтер Уильям Блейк (Джонни Депп) приезжает на Дикий Запад, чтобы получить работу на металлургическом комбинате, но получает пулю в грудь и обвинение в двойном убийстве. Блейк ищет спасения в лесу, где его находит индеец-отшельник по имени Никто (Гари Фармер). Приняв бухгалтера за умершего английского поэта Уильяма Блейка, индеец решает помочь тому с честью переправиться в мир духов.

Пес-призрак: путь самурая (1999)

Пародия на гангстерский фильм в японском стиле. Пес-призрак (Форест Уитакер) - наемный убийца, который следует древнему кодексу самурая. Он в совершенстве владеет огнестрельным и холодным оружием, разбирается в электронике, а для общения использует голубиную почту. Однажды ему поручают убить мужчину, с которым сбежала дочь босса итальянской мафии.

Сломанные цветы (2005)

Фильм-лауреат Гран-при Каннского кинофестиваля. От преуспевающего компьютерщика Дона Джонстона (Билл Мюррей) уходит очередная подружка. Оставшись в одиночестве, он разбирает почту и находит письмо, в котором неизвестная женщина сообщает ему, что у него есть 19-летний сын, ушедший из дома в поисках отца. Друг советует Дону навестить всех подружек, которые у него были 20 лет назад...

Выживут только любовники (2013)

«Криптовампирская любовная история», снятая Джармушем по своему сценарию. Музыкант Адам (Том Хиддлстон) и его загадочная жена Ева (Тильда Суинтон) – вампиры, предпочитающие не убивать людей ради свежей крови, а добывать ее в больницах. К паре приезжает младшая сестра Евы - Ава (Миа Васиковска), не способная контролировать эмоции. С этого начинается череда неприятностей.

Патерсон (2016)

Драма о Патерсоне (Адам Драйвер) - поэте, работающем водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси. Каждый его день похож на предыдущий, но ему все же удается создавать поэзию из повседневности. Жена Лора (Гольшифте Фарахани) давно просит Патерсона опубликовать его стихи или хотя бы сделать копию рукописи. В один из вечеров пара уходит в кино, и их бульдог Марвин разрывает в клочья оставленную на диване тетрадку.