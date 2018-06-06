Джиджи Хадид и Валентино Гаравани. Звезды на премьере фильма 8 подруг Оушена в Нью-Йорке

5 июня в Alice Tully Hall в Нью-Йорке прошла мировая премьера фильма 8 подруг Оушена. Событие посетили исполнители главных ролей, а также многие знаменитости.

Кейт Бланшетт, Сандра Баллок, Энн Хэтэуэй, Сара Полсон, Аквафина, Рианна, Минди Калинг и Хелена Бонем-Картер появились на премьере в эффектных, стильных образах.

Фото: EPA

Кроме «восьмерки», кинопремьеру посетили дизайнеры Валентино Гаравани и Александр Вэнг, модели Джиджи Хадид, Адриана Лима и Лили Олдридж, Анна Винтур, ведущий Джеймс Корден и другие.

Кейт Бланшетт

Фото: EPA

Сара Полсон

Фото: EPA

Энн Хэтэуэй

Фото: EPA

Рианна

Фото: EPA

Аквафина

Фото: EPA

Сандра Баллок

Фото: EPA

Хелена Бонем-Картер

Фото: EPA

Минди Калинг

Фото: EPA

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