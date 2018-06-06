Джиджи Хадид и Валентино Гаравани. Звезды на премьере фильма 8 подруг Оушена в Нью-Йорке

5 июня в Alice Tully Hall в Нью-Йорке прошла мировая премьера фильма 8 подруг Оушена. Событие посетили исполнители главных ролей, а также многие знаменитости.
Кейт Бланшетт, Сандра Баллок, Энн Хэтэуэй, Сара Полсон, Аквафина, Рианна, Минди Калинг и Хелена Бонем-Картер появились на премьере в эффектных, стильных образах.
Фото: EPA
Кроме «восьмерки», кинопремьеру посетили дизайнеры Валентино Гаравани и Александр Вэнг, модели Джиджи Хадид, Адриана Лима и Лили Олдридж, Анна Винтур, ведущий Джеймс Корден и другие.
Кейт Бланшетт
Фото: EPA
Сара Полсон
Фото: EPA
Энн Хэтэуэй
Фото: EPA
Рианна
Фото: EPA
Аквафина
Фото: EPA
Сандра Баллок
Фото: EPA
Хелена Бонем-Картер
Фото: EPA
Минди Калинг
Фото: EPA
Больше фото с премьеры смотрите в галерее:
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5 июня в Alice Tully Hall в Нью-Йорке прошла мировая премьера фильма 8 подруг Оушена. Событие посетили исполнители главных ролей, а также многие знаменитости.
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