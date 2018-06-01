Джентльмены предпочитают блондинок. Семь лучших фильмов с Мэрилин Монро

1 июня 1926 года на свет появилась будущая актриса, певица, модель и секс-символ своей эпохи Мэрилин Монро.

Несмотря на то, что урожденная Норма Джин Мортенсон ушла из жизни слишком рано, в возрасте 36 лет, она до сих пор продолжает оставаться кумиром миллионов. В честь дня рождения выдающейся кинодивы НВ STYLE предлагает вспомнить лучшие фильмы с участием Мэрилин Монро.

Мы не женаты (1952)

Романтическая комедия Мы не женаты показывает забавную историю о том, как через несколько лет совместной жизни муж и жена узнают, что из-за юридической ошибки все это время их брак не был официально зарегистрирован. Ситуация выглядит смешно, однако пара, решившая развестись и отсудить у второй половинки часть имущества, оказалась в замешательстве.

Как выйти замуж за миллионера (1953)

Три привлекательные героини фильма снимают роскошную квартиру в элитном районе города и ищут мужа-миллионера. Однако через три месяца шикарной жизни в квартире продана почти вся мебель, а богатого супруга так и не нашлось. К концу комедии девушкам предстоит сделать ответственный и серьезный выбор: деньги или любовь?

Джентльмены предпочитают блондинок (1953)

Две прекрасные певицы Лорелей и Дороти отправляются на гастроли во Францию. При этом за героиней Мэрилин Монро пристально следит частный детектив, которого нанял отец ее жениха, чтобы доказать сыну, что его невеста любит исключительно дорогие подарки. Именно в этой киноленте актриса исполняет известную песню Diamonds are a Girl's Best Friend.

Ниагара (1953)

Захватывающий драматический триллер о ревнивом муже и неверной жене, отправившимся в медовый месяц к Ниагарскому водопаду.

Зуд седьмого года (1955)

Развлекательная комедия, снятая по мотивам бродвейской пьесы Джорджа Аксельрода. Сюжет фильма рассказывает о книгоиздателе Ричарде Шермане, который отправляет свою семью на каникулы и случайно оказывается в компании прекрасной соседки, которую сыграла Мэрилин Монро. Эта картина содержит знаменитый эпизод, когда поток воздуха из решетки вентиляционной системы метро раздувает подол платья главной героини.

В джазе только девушки (1959)

Культовая музыкальная комедия о том, как два музыканта, оказавшиеся на месте бандитской перестрелки, вынуждены бежать во Флориду переодетыми в женщин. Жизнь героев в женском джаз-бенде полна приключений и интриг, особенно когда один из музыкантов влюбляется в Душечку – героиню Мэрилин Монро.

Займемся любовью (1960)

Миллионер и бизнесмен Жан-Марк Клеман узнает, что с выходом нового юмористического спектакля он станет объектом насмешек. Чтобы разобраться в ситуации, герой едет в театр. Там он встречает красивую актрису Аманду и влюбляется в нее. Чтобы покорить сердце девушки. Клеман притворяется бедным актером, играющим самого себя.

Неприкаянные (1961)

Последний фильм Мэрилин Монро и не менее популярного голливудского актера Кларка Гейбла. Сценарий киноленты был написан женихом Мэрилин Монро – Артуром Миллером специально для актрисы. По сюжету картины главная героиня собирается развестись с мужем и приезжает в небольшой городок, где знакомится с двумя эксцентричными ковбоями.

После окончания съемок Карл Гейбл заявил: «Господи Иисусе! Я счастлив, что этот фильм наконец-то отснят. Она (Мэрилин Монро) довела меня до сердечного приступа». На следующий день у Гейбла случился инфаркт, и через 11 дней актер умер. Монро, которая с детства была верной поклонницей Карла Гейбла признавалась, что из-за печального известия прорыдала несколько дней.

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