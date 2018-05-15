Джейн Фонда, Кейт Бланшетт и другие. Гости премьеры нового фильма Спайка Ли BlacKkKlansman в Каннах

Спайк Ли с командой

14 мая на 71-м Каннском кинофестивале прошла премьера нового фильма американского режиссера Спайка Ли (Олдбой, 25-й час). Поддержать актеров и режиссера собралось множество знаменитостей.

Новый фильм Спайка Ли – драма BlacKkKlansman (Черный клановец). Картина рассказывает о первом детективе- афроамериканце, возглавившим полицию Колорадо, Роне Столворте (Джон Дэвид Вашингтон). Вместе с коллегой Флипом Циммерманом (Адам Драйвер) ему предстоит проникнуть в ультраправую, расистскую организацию Ку-клукс-клан и разоблачить ее.

Кадр из фильма

Фильм представлен в официальной конкурсной программе Канн.

По красной дорожке в вечер премьеры прошли глава жюри, именинница Кейт Бланшетт, актрисы Кристен Стюарт, Джейн Фонда, Сонам Капур, певица Николь Шерзингер, а также модели Белла Хадид Алессандра Амбросио, Наоми Кэмбелл, Наташа Поли, Уинни Харлоу, Петра Немцова.

Больше гостей премьеры фильма BlacKkKlansman смотрите в галерее на НВ STYLE:

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