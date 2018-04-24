Джеймс Кэмерон превратит новый Аватар в Крестного отца

Кинорежиссер Джеймс Кэмерон рассказал о работе над продолжением фантастического блокбастера 2009 года Аватар.

Кэмерон отметил, что намерен превратить новый Аватар в историю, похожую на криминальную сагу Крестный отец, которая послужила для него источником вдохновения, пишет Entertainment Weekly.

«Я задумался, какой могла бы быть история Аватара, если бы это была семейная драма, как, например, Крестный отец. Безусловно, это абсолютно разные жанры, но меня заинтриговала эта идея. Новый Аватар будет сильно отличаться от первого фильма и станет семейной сагой, рассказывающей историю разных поколений», - сообщил режиссер.

Он также добавил, что зрители определенно будут удивлены тем, как повернется сюжет:

«Мы хотим показать вам не только то, чего вы раньше не видели, но и то, что вы даже не могли себе представить. Мы покажем продолжение истории тех же персонажей, но под другим углом. Что будет происходить, когда у этих отважных воинов появятся собственные дети? С появлением детей все меняется», - отметил он.

Кэмерон отметил, что сценарии четырех сиквелов Аватара уже написаны и добавил, что съемки второй и третьей части франшизы начались осенью прошлого года. Премьера второго Аватара запланирована на декабрь 2020 года, в то время как третья часть франшизы должна выйти в прокат в декабре 2021 года. Съемки последующих четвертого и пятого фильмов начнутся лишь в случае, если второй и третий Аватар будут иметь успех в прокате.

Напомним, Аватар вышел в прокат в 2009 году и остается самым кассовым фильмом в истории кино. При бюджете в 237 млн долларов лента заработала в мировом прокате более 2,7 млрд долларов.

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