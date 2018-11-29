Это называется искусством. Джеймс Кэмерон пояснил, почему убил Джека в Титанике

Режиссер популярного фильма Титаник Джеймс Кэмерон спустя более 20 лет после выхода фильма пояснил, почему Роуз во время катастрофы не спасает Джека, выделив ему часть места на деревянной двери.

Ранее на этот вопрос, который до сих пор беспокоит зрителей, отвечала актриса Кейт Уинслет, сыгравшая Роуз: «Я думаю, что он на самом деле мог бы поместиться на этом куске двери».

Теперь заговорил самый главный человек на съемочной площадке. «Ответ очень прост: потому что на странице 147 [сценария] говорится, что Джек умирает, - сказал режиссер в интервью Vanity Fair. - Очень просто».

Также Кэмерон сказал, что его удивляет, что его до сих пор спрашивают о художественном выборе в картине: «Я думаю, что все это глупо, действительно, что мы обсуждаем это спустя 20 лет. Но это показывает, насколько фильм был эффективен в том, что Джек так увлек аудиторию, что ей больно видеть, как он умирает».

«Если бы он выжил, окончание фильма было бы бессмысленным. Фильм рассказывает о смерти и разлуке, он должен был умереть. … Это называется искусством, все происходит по художественным соображениям, а не по физическим причинам».

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