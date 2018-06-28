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Джаред Лето снимется в спин-оффе Человека-паука

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Джаред Лето снимется в фильме о Морбиусе

Джаред Лето снимется в фильме о Морбиусе

Американский актер и музыкант Джаред Лето сыграет одну из ролей в фильме Морбиус, в котором будет рассказана история одного из злодеев вселенной комиксов про Человека-паука.

Об этом передает Variety.

Окончательное решение о съемках Джаред Лето принял после встречи со шведским режиссером Даниэлем Эспиносой, который будет снимать Морбиуса.

Актер хотел лично убедится, что фильм будет сделан "в верном ключе".

Дата выхода фильма на экраны в данный момент неизвестна.

Ранее сообщалось, что Джаред Лето вернется к роли Джокера в сольном фильме о культовом персонаже из киновселенной DC.

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