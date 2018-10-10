Два украинских фильма вошли в лонг-лист кинопремии Оскар

Американская академия кинематографических искусств и наук опубликовала полный список фильмов, которые в этом году претендуют на премию Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке. Среди 87 лент есть две украинские.

«В лонг-лист попали 87 кинокартин со всего мира, среди которых и две украинские ленты, созданные при поддержке Госкино, - Донбасс Сергея Лозницы, выдвинутая Украиной, и Женщина на войне Бенедикта Эрлингссона, выдвинутая Исландией», - сообщила пресс-служба.

Мировая премьера нового фильма Сергея Лозницы Донбасс состоялась в рамках программы Особый взгляд Каннского кинофестиваля, где он удостоился премии за лучшую режиссуру. Тринадцать коротких сюжетов показывают панораму жизни на оккупированных территориях, от трагедии до комического фарса.

Украинско-исландская картина Горная женщина: на войне Бенедикта Эрлингссона была представлена в рамках Недели критики Каннского кинофестиваля, где фильм получил три премии. По сюжету, главная героиня - активистка движения в защиту окружающей среды - ведет одиночную войну с местным алюминиевым заводом, чтобы защитить природу. Но ее борьба оказывается поставленной на паузу, когда ей приходит ответ на запрос об удочерении маленькой девочки из Украины.

Фильмы, которые попадут в шорт-лист премии Оскар, будут объявлены 22 января 2019.

91-ая церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук Оскар пройдет 24 февраля.

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