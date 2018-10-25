Душевная травма и нож. Рецензия на фильм ужасов Хэллоуин

В украинский прокат выходит фильм ужасов Хэллоуин – довольно незаурядное событие в мире хорроров. Да и в мире остального кино тоже.
И дело тут не только в больших деньгах, которые картина собирает в прокате, а в самом прецеденте: спустя 40 лет после выхода оригинальной лены Карпентера два человека из совершенно не связанных с хоррором жанров (режиссер Ананасового экспресса Дэвид Гордон Грин и соавтор сценария – работающий в жанре комедии на грани, Дэнни Макбрайд) решили снять продолжение этого основополагающего слэшера.
И даже получили благословение отца-основателя жанра – Джона Карпентера. Что тоже удивительно: характер у последнего скверный, плюс – к своему наследию люди обычно относятся ревностно. Тем не менее идея Карпентеру понравилась. Точно так же как и актрисе Джейми Ли Кертис, которая вернулась во франшизу в пятый раз, чтобы дать шанс своей героине Лори Строд, наконец, закрыть гештальт. Вместе ребята сняли лучший фильм серии. Естественно, сразу после оригинала.
1. Сюжет
Октябрь 2018 года. Небольшой городок Хэддонфилд в штате Иллинойс стоит на пороге очередного Хэллоуина. О кошмарных событиях сорокалетней давности новые поколения знают лишь понаслышке, зато старожилы помнят. Первая среди них Лори Строд – постаревшая, травмированная душой, но не сломленная женщина, которая единственная сумела выжить после столкновения с Майклом Майерсом.
Почти половину столетия она провела в ожидании его возвращения. Это ожидание разрушило отношения Лори с дочерью и рискует отдалить от нее и внучку. Тем не менее Лори знает, что Майкл вернется. И она оказывается права. Потому что зло всегда возвращается.
Психиатрическая лечебница строгого режима Смит-Гроув. Парочка незадачливых журналистов приезжает пообщаться с Майерсом: все-таки на носу юбилей его последней вылазки в люди. Майкл молчит, общения не получается. Зато ребята знакомятся с лечащим врачем психопата – доктором Ранбиром и узнают, что Майерса вот-вот переведут в другое учреждение.
Напряженное ожидание неизбежного буквально повисает в воздухе.
2. Сценарий и драматургия
Сможет ли Лори Строд окончательно закрыть гештальт? Вопрос спорный: слишком успешное кино получилось в итоге. В таких случаях обычно следует продолжение. Но говорить об этом пока рано, поэтому стоит сосредоточиться на том, что нам предлагает новый Хэллоуин.
Силы здесь расставлены четко. Все на своих местах с самого начала: забаррикадировавшаяся в своем доме Лори, ее дочь, беспечно живущая со своей семьей в Хэддонфилде – с одной стороны и Майкл Майерс, готовящийся к переезду в новую тюрьму – с другой. По законам жанра они безальтернативно, через ночные улицы и трупы соседей двигаются навстречу друг другу. Грядет столкновение.
Собственно, ради него все здесь и затевалось. Фильм Гордона Грина игнорирует все части после первой и становится ее прямым и логическим продолжением. А что нужно сделать человеку, который сорок лет ожидал возвращения убийцы? Встретиться с ним, конечно. Постаревшая Лори Строд в прочтении опытной Джейми Ли Кертис – жертва, страдающая посттравматическим синдромом. События осени 1978-го ее не подкосили, но закрыли в пределах проклятого городка, ограничили доступ к семье.
Лори надо, наконец, победить и вырваться из психологической ловушки. Подать весь фильм, как борьбу с посттравматическим синдромом – логический, действенный и возможно единственно верный способ продолжить первую ленту. Он не предполагает особой сложности, но история Майкла Майерса всегда была лаконичной как серп и эффективной как молот.
Ключ к ее популярности лежит в осеннем настроении праздника, который незаметно, закулисно превращается в кровавое месиво, в обычной девушке Лори, которая чуть смелее и ловчее других, поэтому и выжила, в Майерсе, которого можно назвать идеальным серийным убийцей: без лица, без почерка, без слов, просто смерть. Ну и в тревожной музыке, под которую он опять с ножом в руках выходит на улицы Хэддонфилда.
Удивительно, но у совершенно с виду неподходящих людей впервые за сорок лет получилось собрать эти с виду нехитрые, но на деле невероятно неуловимые ингредиенты и снять из них хороший, достойный оригинального Хэллоуина фильм.
3. Картинка и актеры
Тот факт, что и Дэвид Гордон Грин, и Дэнни Макбрайд пришли из совершенно другого кино бросается в глаза сразу, но штука в том, что костюм хоррора ребятам подходит отлично. Они уловили законы жанра, пусть и трактуют их иногда на свой лад.
Еще бросается в глаза, во-первых, их явная любовь к первоисточнику и, во-вторых, большое количество идей. В новом Хэллоуине полно отсылок, или пасхалок, к первому фильму. Они разбросаны по продолжению большими и не очень цитатами. Так, например, “новый доктор Лумис”, как в шутку называет престарелого лечащего врача Майерса Лори Строд, вроде бы повторяет сюжетную линию старого Лумиса, но с огромной оговоркой в конце: доктор Ранбир слишком долго всматривался во тьму, что отразилось на нем самым неожиданным способом.
То есть видно, что ребята творчески переосмыслили каждый пункт в мифологии Хэллоуина и предложили свои способы развить и продолжить ее. Вторит им Джейми Ли Кертис, которая, кажется, прожила эти сорок лет в Хэддонфилде, сражаясь с демонами прошлого. У актрисы за плечами много замечательных ролей, но Лори Строд, конечно, главная.
9/10 – вердикт НВ
Есть здесь что-то и от современности, но на действие эти детали особого влияния не имеют. Можно назвать сильные женские персонажи, но один был уже в оригинальной ленте сорок лет назад. Здесь, правда, их несколько: в финальной битве три поколения женщин из рода Строд объединяют усилия в борьбе против демона их коллективного прошлого.
Ведь его проклятие коснулось тем или иным образом их всех, а значит и победить его получится только вместе. И это действительно впечатляет.
Хэллоуин
Halloween
Слэшер
2018 год
США
Режиссер – Дэвид Гордон Грин
В главных ролях: Джейми Ли Кертис, Джуди Грир, Энди Мэтичак, Уилл Паттон, Вирджиния Гарднер, Джеймс Джуд Кортни, Ник Кастл и другие.
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