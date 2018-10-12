Калейдоскоп абсурда. Донбасс Сергея Лозницы выходит в прокат

18 октября в украинский прокат выходит национальный кандидат на премию Оскар – Донбасс режиссера Сергея Лозницы.

Фильм, посвященный событиям на востоке Украины, был впервые показан в рамках программы Особый взгляд Каннского кинофестиваля, где был отмечен премией за режиссуру.

13 коротких сюжетов показывают панораму жизни на оккупированных территориях: от трагедии до комичного фарса. «Зеленые человечки» не могут вспомнить названия своего «родного городка, рядом тут». Немецкого журналиста на блокпосту встречают криком «фашиста поймали!». Здесь играют свадьбы и устраивают площадные расправы, экспроприируют на благо «республик» машины и деньги, живут в подвалах, спасаясь от обстрелов. Фильм Лозницы задается вопросом: где в этом калейдоскопе проходит грань между правдой и вымыслом?

Кадр из фильма Донбасс

В основу сценария легли любительские видеоролики, снятые на оккупированных территориях и отобранные режиссером. «Поразительно, как обстоятельства и ситуации, которые кажутся абсурдными, нелепыми и даже комичными, которые кажутся невозможными, все-таки происходят и реальны. В некоторые ситуации невозможно поверить даже тем, кто в них участвует. И все-таки это происходит», – говорит режиссер.

Украинский оскаровский комитет выбрал Донбасс в качестве национального претендента на премию Оскар за лучший фильм на иностранном языке и успешно прошел квалификацию. Также фильм включен в лонг-лист премии Европейской киноакадемии.

Сергей Лозница – один из самых известных в мире украинских режиссеров. Его фильм Счастье мое (2010) стал первой украинской лентой времен независимости, которая принимала участие в конкурсе Каннского фестиваля. Также в официальной программе Канн состоялись премьеры других картин Лозницы – Майдан (2014) и Кроткая (2017). Его документальная картина Аустерлиц была номинирована на премию Европейской киноакадемии за лучший документальный фильм 2017 года.

Донбасс создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Лента стала одним из победителей Восьмого конкурсного отбора Государственного агентства Украины по вопросам кино.

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