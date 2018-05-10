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Донбасс Лозницы, новый Фархади и горячая линия о сексуальных домогательствах. Дневник Юлии Синькевич из Канн

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Автор Каннского дневника перед показом фильма Сергея Лозницы Донбасс
Фото предоставлено пресс-службой ОМКФ

Автор Каннского дневника перед показом фильма Сергея Лозницы Донбасс

Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля, член Наблюдательного Совета Украинской кинокадемии сейчас находится на Каннском кинофестивале, откуда ведет свой дневник специально для НВ. Style. 

Ну что ж, 71-й Каннский кинофестиваль стартовал!

Представители мировой киноиндустрии уже съехались в Канны и приготовились к 12-дневному киномарафону. В этом году Festival de Cannes удивляет новшествами. Во-первых, он начался на день раньше, чем обычно - во вторник, тогда как на протяжении многих лет церемония открытия и первый показ проходили в среду. Кроме того, в этом году упразднили допремьерные пресс-показы для журналистов, которые этим, конечно, не очень довольны. А на красной дорожке фестиваля... категорически запретили селфи! 

Инициатором этого решения стал директор фестиваля Тьерри Фремо, аргументируя его тем, что селфи замедляют движение по дорожке, да и вообще - нарушают величественность церемонии. Тем, кто все же рискнет нарушить это правило, будет отказано в посещении кинопоказов фестиваля. Впрочем, некоторых любителей селфи не останавливало даже это, и некоторые присутствующие все же умудрялись запечатлеть себя на красной дорожке.

В Канны уже прилетели Джулианна Мур, Джорджия Мэй Джаггер, Изабель Аджани и другие звезды. В центре внимания на красной дорожке открытия были Пенелопа Крус и Хавьер Бардем, которые сыграли главные роли в фильме открытия фестиваля Все знают (о нем - чуть позже). К своей ответственной и кропотливой работе уже приступило профессиональное жюри во главе с Кейт Бланшетт.  Кстати, в этот раз в жюри фестиваля больше женщин, чем мужчин - пять против четырех. 

Интересно, что в этом году в Каннах впервые открыта горячая линия, по которой женщины могут пожаловаться полиции на сексуальные домогательства. Это новшество напрямую связано с секс-скандалом с кинопродюсером Харви Вайнштейном - многие его жертвы заявляли, что именно во время фестиваля в Каннах пострадали от его действий.

Фильмом открытия Каннского фестиваля стал психологический триллер иранского режиссера Асгара Фархади Все знают. Фархади уже давно занял нишу одного из самых влиятельных и признанных режиссеров Ирана, он - двукратный лауреат Оскара, обладатель Золотого глобуса и Золотого медведя Берлинале. В конкурсе Каннского фестиваля участвует в третий раз: в 2013 году представлял здесь драму Прошлое, которая получила приз экуменического жюри и награду за лучшую женскую роль, а в 2016 году привез в Канны своего Коммивояжера, завоевавшего призы за лучший сценарий и лучшую мужскую роль (кстати, именно эта картина получила Оскар как лучший иностранный фильм). Интересно, что Все знают - это второй в истории Канн фильм открытия на испанском языке, после Дурного воспитания Альмодовара, которым фестиваля открывался в 2004-м. 

Программу Особый взгляд в рамках официальной программы фестиваля открыл фильм украинского режиссера Сергея Лозницы Донбасс, созданный в копродукции  Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Фильм представил глава жюри конкурсной программы Особый взгляд, актер и продюсер Бенисио дель Торо. Могу сказать, что многие моменты, показанные в ленте, будут хорошо понятны украинским зрителям - это и нашумевшие истории с позорными столбами, и свадьбы так называемых "ополченцев", и даже черный юмор, которого в фильме предостаточно... Зрители на фестивале встретили команду фильма аплодисментами и в целом довольно одобрительно отреагировали на ленту. Теперь очередь за жюри - посмотрим, как оно оценит ленту украинского режиссера.

Сегодня же в Каннах покажут фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова Лето - это фильм о молодом Викторе Цое. Как известно, режиссер находится под домашним арестом, поэтому не сможет лично представить свой фильм в Каннах. Обязательно посмотрю эту картину. А также очень жду премьеру нового фильма Ларса фон Триера Дом, который построил Джек. Как известно, на целых семь лет этот режиссер был фактически изгнан из Каннского фестиваля после скандала, и только в этом году его картина снова включена в программу. 


Впереди много интересного! 

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